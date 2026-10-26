Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών μέτρων αφέθηκαν οι πρώτοι πέντε εμπλεκόμενοι στο εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν —κατά περίπτωση— χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ καθώς και η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Η πρώτη ομάδα που παρουσιάστηκε στον ανακριτή αποτελείται από:

– Τρεις λογιστές

– Έναν προγραμματιστή ηλεκτρονικών συστημάτων

– Έναν υπεύθυνο καταστήματος franchise της επιχείρησης στην περιοχή της Νέας Ιωνίας

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων απολογιών

Το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο κτήριο των δικαστηρίων.

Εντός της ημέρας σειρά παίρνουν ακόμη πέντε κατηγορούμενοι προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους εξηγήσεις για τη δράση του κυκλώματος.

Η διαδικασία θα κορυφωθεί αύριο Τρίτη, οπότε και αναμένεται να απολογηθούν τα υπόλοιπα δεκατρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.