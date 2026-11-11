Ανοίγουν και πάλι σήμερα, Τετάρτη (11/11), τα περισσότερα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan, τερματίζοντας την περίοδο αναστολής 21 ημερών που κράτησε την εταιρεία εκτός λειτουργίας.

Η επανεκκίνηση έγινε εφικτή μετά την αποδέσμευση δύο κεντρικών τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, εξέλιξη που επιτρέπει σε περίπου 2.000 εργαζόμενους να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Pizza Fan, 107 από τα συνολικά 109 καταστήματα του δικτύου ανεβάζουν ρολά από τις 13:00 το μεσημέρι, εξυπηρετώντας το κοινό μέσω της ιστοσελίδας, της εφαρμογής, του τηλεφωνικού κέντρου και των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

Το στοίχημα των εργασιακών σχέσεων

Δύο υποκαταστήματα δεν θα ακολουθήσουν την επαναλειτουργία της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή οφείλεται σε προσωπικούς λόγους των ιδιοκτητών τους, που βγαίνουν σε σύνταξη. Οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα σημεία έχει προβλεφθεί να απορροφηθούν από τη μητρική εταιρεία προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

Βασική προτεραιότητα και «στοίχημα» για την επόμενη μέρα αποτελεί το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού, με στόχο όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα μπήκε στο μικροσκόπιο το προηγούμενο διάστημα, καθώς υπήρξαν αναφορές για σοβαρές παρατυπίες: εργαζόμενοι που δούλευαν οκτάωρα φαίνονταν επισήμως ως μερικώς απασχολούμενοι, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι μέρος των μισθών τους καταβαλλόταν με “μαύρα”, εκτός τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, στο λογισμικό της αλυσίδας έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις και έχει απαλειφθεί η επιλογή με τα … κεράσματα, που αποτέλεσε το «κόλπο γκρόσο» για την τεράστια φοροδιαφυγή, που καταλογίστηκε στο κύκλωμα, που διαχειριζόταν την εταιρεία και στον ιδρυτή της, Κωνσταντίνο Αντάρα.