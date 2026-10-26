Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές και διοικητικές έρευνες, γύρω από το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο οποίο εμπλέκεται η γνωστή αλυσίδα εστίασης Pizza Fan. Στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να υπήρχε εσωτερικός δίαυλος πληροφόρησης, ο οποίος ειδοποιούσε εγκαίρως την επιχείρηση για επικείμενους ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Αντάρας, εμφανίζεται να λέει σε άλλο στέλεχος της αλυσίδας, ότι είχε πληροφόρηση πως η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει ελέγχους από τον Σεπτέμβριο.

Επίσημο αίτημα της ΑΑΔΕ στην ΕΛ.ΑΣ. για επίορκους υπαλλήλους

Κατόπιν εντολής του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων απέστειλε επίσημο έγγραφο προς τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Αντικείμενο του αιτήματος είναι να διακριβωθεί εάν από το προανακριτικό υλικό ή τις συνομιλίες προκύπτουν ενδείξεις ενοχής για στελέχη της φορολογικής διοίκησης.

Οι υποψίες ενισχύθηκαν μετά από καταθέσεις μαρτύρων, σύμφωνα με τις οποίες οι ιθύνοντες της επιχείρησης γνώριζαν εκ των προτέρων τις ημερομηνίες και τα σημεία των εφόδων, καταφέρνοντας έτσι να καλύπτουν έγκαιρα τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας.

Η μαρτυρία-«κλειδί» και το δίκτυο διαρροών

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του μηχανισμού ξεκίνησε όταν πρώην εργαζόμενος της εταιρείας αποφάσισε να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές. Τα στοιχεία που εισέφερε φέρεται να επιβεβαίωσαν ότι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας διατηρούσε σταθερή επαφή με πρόσωπο εντός των οικονομικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας κρίσιμη πληροφόρηση για τη ματαίωση των ελεγκτικών προσπαθειών.

Μπλόκο σε λογαριασμούς και θυρίδες – Εξαίρεση για τη μισθοδοσία

Παράλληλα με το διοικητικό σκέλος, αυστηρά περιοριστικά μέτρα επέβαλε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με διάταξη του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε η συνολική δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων και των θυρίδων των βασικών κατηγορουμένων, μέτρο που εφαρμόστηκε ταυτόχρονα και στην υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Προκειμένου να μην επηρεαστεί η καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού, η διάταξη εξαιρεί ρητά τους λογαριασμούς από τους οποίους εκτελείται η μισθοδοσία των εργαζομένων.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σταδιακά ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Ευελπίδων για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ η απολογία του βασικού κατόχου της επιχείρησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες.

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