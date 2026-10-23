Μια ανώνυμη αλλά εξαιρετικά λεπτομερής καταγγελία, που έφτασε τον περασμένο Απρίλιο στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι εκτεταμένης υπόθεσης φοροδιαφυγής, το ύψος της οποίας αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η γνωστή αλυσίδα Pizza Fan, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον 19 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι διαχειριστές 91 καταστημάτων του δικτύου.

Ο άνθρωπος εκ των έσω, που έκανε την καταγγελία το 2022 και ξεκίνησε η έρευνα, είχε προηγουμένως χάσει το κατάστημά του, το οποίο του πήρε πίσω ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας.

Το «λογισμικό-φαντομάς» και τα … κεράσματα

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η οποία περιλάμβανε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και επισταμένες παρακολουθήσεις, αποκάλυψε έναν καλοστημένο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων. Η εταιρεία διέθετε κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής παραγγελιών, το οποίο υποστηριζόταν από ειδικό λογισμικό.

Ο τρόπος δράσης ήταν συγκεκριμένος: όταν ο πελάτης επέλεγε να εξοφλήσει την παραγγελία του με μετρητά, το σύστημα παρενέβαινε και καταχωρούσε περίπου μία στις τέσσερις πίτσες ως «κέρασμα». Με αυτό το τέχνασμα, η επιχείρηση απέκρυπτε έως και το 25% των ημερήσιων εισπράξεων σε μετρητά, γλιτώνοντας την καταβολή των αναλογούντων φόρων.

Εκβιασμοί, VIP ραντεβού και η εικονική εικόνα του «μισθωτού»

Από τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας προκύπτει ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο Κωνσταντίνος Αντάρας, που έχει συλληφθεί, εμφανιζόταν στα χαρτιά ως ένας απλός μισθωτός υπάλληλος, ενώ η έδρα της εταιρείας είχε μεταφερθεί στην Κύπρο.

Οι διαχειριστές των 91 franchise καταστημάτων φέρονται να γνώριζαν και να συμμετείχαν ενεργά στο κύκλωμα. Όσοι εξ αυτών εξέφραζαν αντιρρήσεις, δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις και απειλές από τον επιχειρηματία ότι θα έχαναν το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας (franchise) αν δεν εφάρμοζαν τον «κανόνα του 25%».

Μάλιστα, τα κέρδη από το «μαύρο χρήμα» μοιράζονταν. Ο επιχειρηματής εισέπραττε το ποσοστό που του αναλογούσε από τις αδήλωτες πωλήσεις ανά δύο μήνες. Οι παραδόσεις των χρημάτων γίνονταν δια ζώσης, κάτω από άκρα μυστικότητα, σε VIP αίθουσα γνωστού εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

Το κρυφό δωμάτιο της Εκάλης

Η αυλαία της αστυνομικής επιχείρησης έπεσε με την έρευνα στην πολυτελή κατοικία του φερόμενου ως εγκέφαλου της οργάνωσης στην Εκάλη. Εκεί, οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας ήρθαν αντιμέτωποι με μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: πίσω από διπλά τοιχώματα και επιμελώς κρυμμένα έπιπλα, εντόπισαν ένα ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο-κρύπτη.

Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από τη συστηματική φοροδιαφυγή.

Κλειστά τα καταστήματα

Από χθες, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη, τα καταστήματα της αλυσίδας εστίασης παραμένουν κλειστά.

Επισημαίνεται ότι άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ). Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την Pizza Fan, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι παρά τη λύπη για τις εξελίξεις, η απόφαση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟΕΕΣ:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις Αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις Αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

Κωνσταντίνος Αντάρας: Από την πίτσα των 5 ευρώ, στις «πειραγμένες» μηχανές και την απάτη των 25 εκατομμυρίων

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο άνθρωπος που δημιούργησε την Pizza Fan και συνέδεσε το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πίτσας στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βάρος κυκλώματος φερόμενης φοροδιαφυγής.

Οι πληροφορίες του ελληνικού FBI κάνουν λόγο για εννέα συλλήψεις και μη απόδοση ΦΠΑ, ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, από το 2022.

Από τον χώρο της διαφήμισης στην ηγεσία της εστίασης

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας καθιερώθηκε ως ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Pizza Fan. Ωστόσο, η επιχειρηματική του διαδρομή δεν ξεκίνησε από την κουζίνα κάποιου εστιατορίου, αλλά από τον χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.

Το 1996 αποφάσισε, μαζί με συνεργάτες του, να δημιουργήσει μια ελληνική αλυσίδα πίτσας που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα μεγάλα ονόματα της αγοράς. Η βασική ιδέα ήταν η προσφορά ποιοτικού προϊόντος σε ανταγωνιστική τιμή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και στην ταχύτητα του delivery.

Σε συνεντεύξεις του έχει περιγράψει πως η εταιρεία επένδυσε από νωρίς στη γνώση των αναγκών του καταναλωτή, οργανώνοντας κεντρικό σύστημα τηλεφωνικών παραγγελιών και παρακολούθησης της εξυπηρέτησης, μια στρατηγική που αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Απόσπασμα από συνέντευξη το 2024

Η μετάβαση στο franchise και το ορόσημο των 100 καταστημάτων

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Pizza Fan χαρακτηρίστηκαν από γρήγορη ανάπτυξη, καθώς μέχρι το 2004, το δίκτυο αριθμούσε 26 καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν αποκλειστικά ως εταιρικά.

Το 2005 η επιχείρηση έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, υιοθετώντας το μοντέλο franchise. Μέσω συνεργασιών με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, το δίκτυο εξαπλώθηκε σταδιακά στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε φτάσει τα 100 καταστήματα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ο Κωνσταντίνος Αντάρας παρουσίασε σχέδιο για τη δημιουργία 36 νέων σημείων μέσα στη χρονιά.

Ο τζίρος των 106 εκατομμυρίων ευρώ

Η Pizza Fan αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες αλυσίδες πίτσας στη χώρα. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η διοίκησή της, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου έφτασαν τα 106 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η επιχείρηση εξακολουθούσε να καταγράφει ανάπτυξη.