Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου φοροδιαφυγής, με τις αρχές να εστιάζουν στο ειδικό λογισμικό που είχε τοποθετηθεί για δήθεν «κεράσματα», που περνούσαν κάτω από το ραντάρ των φοροαποδείξεων και λειτουργούσαν ως «ασπίδα αποφυγής» για τον ΦΠΑ.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας θα απολογηθεί σήμερα για εκτιμώμενη φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, μέσω ειδικού λογισμικού που είχε εγκαταστήσει στην αλυσίδα των καταστημάτων. Διάλογοι που ήρθαν στην δημοσιότητα δείχνουν ότι υποχρέωνε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων της αλυσίδας να χρησιμοποιούν το λογισμικό και να αποκρύπτουν εισοδήματα.

Η έρευνα στο σπίτι του έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, όπως μετρητά ύψους άνω του 1,17 εκατ. ευρώ σε ειδική κρύπτη, καθώς και μια συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών και κοσμημάτων.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό εσωτερικού διαύλου πληροφόρησης, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «ασπίδα», προειδοποιώντας την επιχείρηση για επικείμενους ελέγχους των αρχών.

Η έρευνα για τους «επίορκους» της ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες θεωρούνται αποκαλυπτικά. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, ακούγεται να ενημερώνει έτερο στέλεχος πως είχε εσωτερική πληροφόρηση για σαρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Υπό το βάρος αυτών των ενδείξεων, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να ζητήσει επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ. την εξακρίβωση στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από το προανακριτικό υλικό προκύπτει εμπλοκή επίορκων στελεχών της φορολογικής διοίκησης.

Ο μάρτυρας – «κλειδί» και το δίκτυο διαρροών

Καταλύτης για την αποκάλυψη του μηχανισμού στάθηκε η συνεργασία ενός πρώην εργαζομένου της εταιρείας με τις διωκτικές αρχές. Οι πληροφορίες που παρείχε επιβεβαίωσαν τις υποψίες ότι ο ιδιοκτήτης διέθετε επαφές εντός των οικονομικών υπηρεσιών. Μέσω αυτών των διαρροών, οι ιθύνοντες γνώριζαν εκ των προτέρων τις ημερομηνίες και τα σημεία των εφόδων, καταφέρνοντας να σβήνουν έγκαιρα τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Διάλογοι που έφερε στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα» καταγράφουν τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας να προειδοποιεί για επικείμενους ελέγχους των Αρχών στα καταστήματα, τους οποίους γνώριζε εκ των προτέρων.

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Οικονομικό μπλόκο με ρητή εξαίρεση για τους εργαζομένους

Σε διοικητικό επίπεδο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με διάταξη του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δέσμευσε τις τραπεζικές καταθέσεις και τις θυρίδες των βασικών κατηγορουμένων, μέτρο που επιβλήθηκε παράλληλα και στην αντίστοιχη υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο». Ωστόσο, προκειμένου να μην πέσει το βάρος στο προσωπικό της επιχείρησης, η διάταξη εξαιρεί ρητά τους λογαριασμούς μέσω των οποίων εκτελείται η μισθοδοσία.

Η ώρα της Δικαιοσύνης

Την ίδια στιγμή, το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης κορυφώνεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι συλληφθέντες περνούν σταδιακά από χθες το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν για τις κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται. Ήδη ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων, κρίθηκαν οι πρώτοι πέντε από τους συνολικά δέκα κατηγορουμένους που κλήθηκαν να απολογηθούν στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για εκτεταμένη φορολογική απάτη, με επίκεντρο τη γνωστή αλυσίδα εστίασης Pizza Fan.

Ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής και τα στοιχεία της κάθε περίπτωσης, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας επέβαλαν στους κατηγορουμένους μέτρα όπως η τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους ή η καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 5.000 ευρώ.

Ποιοι είναι οι πρώτοι που απολογήθηκαν

Ανάμεσα στα πέντε πρόσωπα που πέρασαν πρώτα χθες το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου βρίσκονται κομβικοί, σύμφωνα με τη δικογραφία, παράγοντες της υπόθεσης:

Τρεις λογιστές

Ένας προγραμματιστής, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με το επίμαχο λογισμικό

Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος franchise της αλυσίδας (στην περιοχή της Νέας Ιωνίας)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του προγραμματιστή, η τεχνική επάρκεια του οποίου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των αρχών για τη λειτουργία του αλγορίθμου που φέρεται να διευκόλυνε τη φοροδιαφυγή. Μετά την απολογία του, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες, ο δικηγόρος του, Μιλτιάδης Ζησίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από μια πολύωρη και κουραστική απολογία, η οποία ολοκληρώθηκε, αναδείξαμε όλα τα κρίσιμα νομικά και ουσιαστικά κενά που υπήρχαν στη δικογραφία κατά την άποψή μας. [Αναδείξαμε και τα] τεχνικά κενά διότι η λειτουργία του αλγορίθμου ήταν διαφορετική από αυτή που παρουσιάστηκε και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος».

Το κεντρικό λογιστήριο στο Χαλάνδρι

Στο κεντρικό λογιστήριο και στο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών της Pizza Fan στο Χαλάνδρι έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για την υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που ερευνάται γύρω από τη γνωστή αλυσίδα εστίασης.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ελεγκτές της ΑΑΔΕ εξετάζουν ηλεκτρονικά αρχεία και δεδομένα από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, από εκεί φέρεται να γινόταν ο συντονισμός του μηχανισμού μέσω του οποίου αποκρύπτονταν συναλλαγές και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.