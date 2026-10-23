Έχει περάσει ένας χρόνος κι ένας μήνας από τότε που η γνωστή αλυσίδα πίτσας Pizza Fan απέλυσε τον stand up comedian Πάρι Ρούπο, παρά την πολυετή συνεργασία τους. Η απόφαση εκείνη ελήφθη έπειτα από επίμονα αιτήματα ακροδεξιών κύκλων που «θίχτηκαν» από ένα αστείο του κωμικού, το οποίο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη συνεργασία του με την εταιρεία.

Τότε, στην ανακοίνωσή της και θέλοντας να καθησυχάσει αυτούς τους κύκλους, η εταιρεία τόνιζε μεταξύ άλλων πως θεωρεί μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση του κωμικού.

Η πράξη λογοκρισίας την ώρα της τεράστιας φοροδιαφυγής

Εν ολίγοις, η εταιρεία παραδέχθηκε δημοσίως πως απέλυσε έναν συνεργάτη της για κάτι που δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση το επαγγελματικό τους αντικείμενο, αλλά την προσωπική καλλιτεχνική του παράσταση.

Την ώρα που η διοίκηση της εταιρείας απέλυε τον Πάρι Ρούπο, ταυτόχρονα στερούσε από την πατρίδα τεράστια δημόσια έσοδα και ζημίωνε το Δημόσιο με 25 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για φόρους από τους οποίους συντηρούνται οι δημόσιες υποδομές και το κοινωνικό κράτος.

Η παράσταση του Πάρι Ρούπου δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Pizza Fan, ωστόσο ένα αστείο του για την ελληνική σημαία στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει κύμα ακροδεξιάς οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήστες άρχισαν να απειλούν με μποϊκοτάζ της εταιρείας μέχρι να απολυθεί ο κωμικός, ενώ παράλληλα κατέκλυσαν το προφίλ της Pizza Fan στο Facebook με υβριστικά σχόλια στις αναρτήσεις όπου εκείνος εμφανιζόταν.

Η εταιρεία επέλεξε να ικανοποιήσει το αίτημά τους και εξέδωσε ανακοίνωση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, προχωρώντας στην απομάκρυνσή του.

Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Pizza Fan διευκρίνισε πως η αναφορά στην ελληνική σημαία έγινε στο πλαίσιο προσωπικής κωμικής παράστασης του Πάρι Ρούπου που δεν είχε καμία σχέση με την εταιρεία. Με τη διευκρίνιση αυτή, ωστόσο, στην προσπάθειά της να αποστασιοποιηθεί πλήρως από το περιεχόμενο του αστείου, η εταιρεία κατέληξε ουσιαστικά να δείξει ότι επιβάλλει λογοκρισία ακόμη και σε προσωπικά project των συνεργατών της που δεν την αφορούν.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»