Σε τροχιά σοβαρών εξελίξεων βρίσκεται η γνωστή αλυσίδα εστίασης Pizza Fan, μετά την εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Η υπόθεση αφορά κύκλωμα συστηματικής φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο από μη αποδοθέντα ΦΠΑ να υπολογίζεται ότι αγγίζει ή και ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, από το 2022 έως σήμερα.

Μπαράζ συλλήψεων και ηγετικά στελέχη στο «στόχαστρο»

Στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις στελεχών της εταιρείας, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Αντάρα, καθώς και του δεύτερου στην ιεραρχία διευθυντικού στέλεχους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε λογιστές, τεχνικούς προγραμματιστές, αλλά και δικαιοδόχους (franchisees) που διαχειρίζονταν μεμονωμένα καταστήματα του δικτύου, το οποίο απαριθμεί περίπου 140 σημεία σε όλη τη χώρα.

Εισικότερα, πέραν των 9 αρχικών συλληφθέντων, έχουν συλληφθεί ακόμη 11 άτομα που συνδέονται με καταστήματα franchise. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο υπαλλήλων περίπου 20 καταστημάτων που τελούσαν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων περίπου 80 καταστημάτων franchise.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η λειτουργία του επίμαχου λογισμικού ήταν σε γνώση τους και εξετάζεται η ποινική τους εμπλοκή στην υπόθεση, χωρίς να τους αποδίδεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Το «κρυφό» δωμάτιο στη βίλα και τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εφόδων σε δεκάδες καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες, οι Αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με εντυπωσιακά ευρήματα, καθώς έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Σε ξεχωριστή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή κατοικία του ιδιοκτήτη, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος κρυφός χώρος (κρύπτη) πίσω από βεστιάριο, στον οποίο φυλάσσονταν μετρητά που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και δύο αυτοκίνητα πολυτελείας, μίας Porsche και μίας Mercedes, που είχε στην κατοχή του.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των «αόρατων» παραγγελιών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το κύκλωμα είχε στήσει έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό αλλοίωσης δεδομένων, μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου παραγγελιών.

Το «λογισμικό-παγίδα»: Η διοίκηση, με τη συνδρομή των προγραμματιστών, φέρεται να παρενέβαινε στο σύστημα παραγγελιών.

Η μέθοδος του «κεράσματος»: Όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά, μία στις τρεις παραγγελίες (κυρίως μεγάλου ποσού) καταγραφόταν στο σύστημα ως «κέρασμα», καθιστώντας την ουσιαστικά «αόρατη».

Το όφελος των δικαιοδόχων: Η διοίκηση προσέλκυε franchisees υποσχόμενη επιστροφή του 20% των παραγγελιών χωρίς παραστατικά, ενώ ο εκάστοτε καταστηματάρχης καρπωνόταν τον ΦΠΑ χωρίς να τον αποδίδει, μοιράζοντας στη συνέχεια τα παράνομα κέρδη με την κεντρική διοίκηση.

Κλειστά τα καταστήματα – Αναστολή της ιδιότητας μέλους από την ΕΠΟΕΣ

Σημειώνεται ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που είναι σε εξέλιξη, τα καταστήματα της αλυσίδας εστίασης παραμένουν κλειστά.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι μια αναζήτηση στην πλατφόρμα efood εμφανίζει κλειστά τα καταστήματα της Pizza Fan.



Επισημαίνεται ότι άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ). Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την Pizza Fan, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι παρά τη λύπη για τις εξελίξεις, η απόφαση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟΕΕΣ:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις Αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις Αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».

Κωνσταντίνος Αντάρας: Από την πίτσα των 5 ευρώ, στις «πειραγμένες» μηχανές και την απάτη των 25 εκατομμυρίων

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ο άνθρωπος που δημιούργησε την Pizza Fan και συνέδεσε το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πίτσας στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βάρος κυκλώματος φερόμενης φοροδιαφυγής.

Οι πληροφορίες του ελληνικού FBI κάνουν λόγο για εννέα συλλήψεις και μη απόδοση ΦΠΑ, ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, από το 2022.

Από τον χώρο της διαφήμισης στην ηγεσία της εστίασης

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας καθιερώθηκε ως ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Pizza Fan. Ωστόσο, η επιχειρηματική του διαδρομή δεν ξεκίνησε από την κουζίνα κάποιου εστιατορίου, αλλά από τον χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης.

Το 1996 αποφάσισε, μαζί με συνεργάτες του, να δημιουργήσει μια ελληνική αλυσίδα πίτσας που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα μεγάλα ονόματα της αγοράς. Η βασική ιδέα ήταν η προσφορά ποιοτικού προϊόντος σε ανταγωνιστική τιμή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση και στην ταχύτητα του delivery.

Σε συνεντεύξεις του έχει περιγράψει πως η εταιρεία επένδυσε από νωρίς στη γνώση των αναγκών του καταναλωτή, οργανώνοντας κεντρικό σύστημα τηλεφωνικών παραγγελιών και παρακολούθησης της εξυπηρέτησης, μια στρατηγική που αποδείχθηκε καθοριστική για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Απόσπασμα από συνέντευξη το 2024

Η μετάβαση στο franchise και το ορόσημο των 100 καταστημάτων

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Pizza Fan χαρακτηρίστηκαν από γρήγορη ανάπτυξη, καθώς μέχρι το 2004, το δίκτυο αριθμούσε 26 καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν αποκλειστικά ως εταιρικά.

Το 2005 η επιχείρηση έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, υιοθετώντας το μοντέλο franchise. Μέσω συνεργασιών με ανεξάρτητους επιχειρηματίες, το δίκτυο εξαπλώθηκε σταδιακά στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε φτάσει τα 100 καταστήματα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 ο Κωνσταντίνος Αντάρας παρουσίασε σχέδιο για τη δημιουργία 36 νέων σημείων μέσα στη χρονιά.

Ο τζίρος των 106 εκατομμυρίων ευρώ

Η Pizza Fan αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες αλυσίδες πίτσας στη χώρα. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε η διοίκησή της, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου έφτασαν τα 106 εκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η επιχείρηση εξακολουθούσε να καταγράφει ανάπτυξη.