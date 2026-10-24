Σεισμό προκαλούν οι διάλογοι-«φωτιά» που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ξετυλίγοντας περαιτέρω το κουβάρι της εκτεταμένης φοροδιαφυγής, άνω των 150 εκατ. ευρώ, και των υπόγειων διαδρομών της Pizza Fan, μέσω της μεθόδου των «κερασμάτων».

Στους νέους διαλόγους που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», αποκαλύπτεται η πρόσβαση του ιδιοκτήτη της εταιρείας σε ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ και η καλή εσωτερική πληροφόρηση που είχε.

Οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου ακούγονται να λαμβάνουν απευθείας προειδοποιήσεις για επερχόμενους φορολογικούς ελέγχους, έχοντας πλήρη επίγνωση των παρακολουθήσεων από τον «υπερκοριό» των Αρχών, ενώ παράλληλα ομολογούν κυνικά τη λειτουργία «μαύρων» ταμείων, ύψους 400.000 ευρώ, για την κάλυψη αδήλωτης μισθοδοσίας στα καταστήματά τους.

Το νέο αυτό υλικό, ρίχνει άπλετο φως στο πώς στήθηκε και λειτούργησε ένας καλοκουρδισμένος μηχανισμός συγκάλυψης και φοροδιαφυγής.

Δεν πλήρωναν ΦΠΑ όταν ήταν αυξημένα τα κεράσματα

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Α.Ρ. για το ΦΠΑ που θα καταβάλλει το κατάστημα του δεύτερου, λόγω της μείωσης των «κερασμάτων»…

Ρ.Α. Έλα αφεντικό

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έλα αγόρι μου, εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις Φ.Π.Α;

Ρ.Α. Ναι. Έχω δύο (2) τρεις (3) μήνες τρία (3) τρίμηνα τώρα που πληρώνω κανονικά, μου βγαίνει.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δηλαδή πότε δεν πλήρωνες;

Ρ.Α. Όταν τα κεράσματα ήταν παραπάνω, όταν αρχίσανε να μειώνονται τα κεράσματα για να βγαίνει ποσό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί που βάλαμε;

Ρ.Α. Έχουνε, περιμένω αυτό το τρίμηνο να το δω γιατί ξεκίνησαν νομίζω να αυξάνονται τον προηγούμενο μήνα οπότε περιμένω να κλείσει το τρίμηνο, με το που κλείσει ο έκτος (6ος) γιατί εγώ πληρώνω Φ.Π.Α. με τρίμηνο, είμαι απ’ τους παλιούς

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οκέι (OK)

Ρ.Α. Οπότε πληρώνω ανά τρίμηνο, δεν πληρώνω ανά μήνα που είναι οι καινούργιοι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α, να σου πω.

Ρ.Α. Ορίστε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχουν αυξηθεί καθόλου τα κεράσματα ή όχι; Γιατί κάτι μου είπε ο Σπύρος, ο Σπύρος λέω, ο Χρήστος την προηγούμενη φορά, πέφτει μία αύξηση.

Ρ.Α. Δώσε μου ένα λεπτάκι να το τσεκάρω.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και εν πάση περιπτώσει αύξηση με την έννοια του να, γιατί έχουμε και την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχουμε έτσι, γενικότερα.

Ρ.Α. Βέβαια, βέβαια, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο για να μη σου λέω πράγματα στον αέρα να το ανοίξω, λοιπόν εε, που είναι, όχι εδώ, τιμολόγηση, να το, στοιχεία, λοιπόν τα κεράσματα του πέμπτου.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι.

Ρ.Α. Μαίου, ήταν σαν σύνολο τα πληρωτέα εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000) σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που ο τρίτος ας πούμε ο Μάρτιος ήταν αντίστοιχα, έλα, εκατόν ενενήντα οχτώ(198) ήταν αντίστοιχα ογδόντα οχτώ(88) έχουνε τσιμπήσει ένα δεκαπέντε(15) με είκοσι τοις εκατό(20%) πάνω, δηλαδή από ογδόντα(80) έχουν πάει στα εκατόν δεκαπέντε(115), τα πληρωτέα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και οι υποχρεώσεις μας είναι παραπάνω από αυτό;

Ρ.Α. Οι υποχρεώσεις μας είναι γύρω στις εβδομήντα(70) με ογδόντα (80) αναλόγως τον μήνα.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α, τότε σας φτάνανε δηλαδή τα ογδόντα οχτώ (88) που ήτανε;

Ρ.Α. Σε αυτό το μήνα θεωρητικά θα μας περισσέψουνε ναι, απλά είναι αυτά του Μαΐου που τα μαζεύουμε αυτή την περίοδο δηλαδή μέχρι της δεκαπέντε εβδόμου είναι να τα εισπράξουμε αυτά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά, καλά, καλά, όχι, όχι λέω γιατί κάναμε τους δείκτες αυξήσεων.

Ρ.Α. Ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άρα δηλαδή μπορεί να καλύψουνε;

Ρ.Α. Τα δικά, τα δικά μας έξοδα εδώ στις υποχρεώσεις μας ναι τα καλύπτουνε, ναι τα καλύπτουνε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Για αυτό ρωτάω εγώ, για αυτό το θέμα.

Ρ.Α. Ναι, ναι, ναι, ναι.

«Έχουμε ταμείο ανοιχτό 400.000, επειδή τα καταστήματα πληρώνουν “μαύρη” μισθοδοσία»

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλλά έχεις βρει και άλλη λύση όμως εσύ, τεχνική λύση.

Ρ.Α. Τεχνική δεν υπάρχει κάτι εύκολο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α δεν υπάρχει.

Ρ.Α. Είχαμε δει με το Δημήτρη κάτι πράγματα, είχαμε δει και με τον Δημήτρη κάποια πράγματα αλλά εε δημιουργούν ταμείο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν σας άρεσαν.

Ρ.Α. Ναι, δημιουργούν ταμείο και έχουμε ταμείο ανοιχτό μεγάλο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι, όχι δεν χρειάζομαι, έχουμε ταμείο ανοιχτό;

Ρ.Α. Ναι έχουμε ένα ταμείο που είναι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) θεωρητικά, ταμείο μετρητών, λογιστικό ταμείο έτσι όχι πραγματικό.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι, από που το δημιουργήσαμε αυτό;

Ρ.Α. Αυτό δημιουργείται από το γεγονός ότι τα καταστήματα επειδή πληρώνουν μισθοδοσία μαύρη, αναγκαστικά επειδή τα λεφτά τα χρησιμοποιούνε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ακατάληπτη φράση) Μη λες αυτές τις λέξεις (ακατάληπτη φράση).

Ρ.Α. Ναι όκει, θα στο εξηγήσω από κοντά τότε καλύτερα, είναι, είναι περίεργο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλώς δεν είναι και κάτι επείγον.

Ρ.Α. Είναι κάτι φυσιολογικό πάντως, δημιουργείται, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όκει, έγινε αγόρι μου.

Ρ.Α. Αυτό, οπότε όταν σε ξαναδω θα στα εξηγήσω ακριβώς.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ρ.Α. Να ‘σαι καλά, να ‘σαι καλά.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να ‘σαι καλά, ευχαριστώ.

Ρ.Α. Φιλιά, φιλιά πολλά, γεια, γεια.

«Μας ενημέρωσαν από την ΑΑΔΕ ότι θα κάνουν έλεγχο από Σεπτέμβριο…» – «Αυτοί έχουν υπερκοριούς και παίζουνε»

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Π.Σ., στην οποία ο πρώτος του αναφέρει ότι έχει γνωστούς τους στη ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για ελέγχους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, όπως του είπαν, στα μαγαζιά του από τον Σεπτέμβριο.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έκανε δύο (02) καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του, έχου, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, (ΤΑΚΕ) να δούμε το τέικ (ΤΑΚΕ) σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγε, δε δε το είπανε οι άνθρωποι με την έννοια είμαστε οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε, όχι, με την έννοια ότι μαλάκας είναι, δηλαδή με αυτά τα νούμερα που έχετε κλέβετε κιόλας, είστε τόσο μάγκες ρε παιδιά, ξέρεις, κατάλαβες;

Π.Σ. Ε ναι, ναι, ναι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ (TAKE) ας πούμε, ε εντάξει ένα (01), ένα (01) έλεγχο ανά μαγαζί, ένα (01) έλεγχο σε δέκα (10) μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.

Π.Σ. Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι ρε τρελός είσαι.

Π.Σ. Είναι πολύ μαλάκας, σόρι.

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατάλαβες, αυτοί όμως έχουνε, ανοίγουν υπερκοριούς και παίζουνε, γιατί είδες σου λέει δε θα με παίζεις εμένα μα@@κα βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου

Π.Σ. Ναι, ναι, ναι, ναι.

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ζ.Χ. και του Κωνσταντίνου Αντάρα, για οικονομικές εκκρεμότητες από τα «κεράσματα»:

Ζ.Χ.: Και έχει και κάτι εκκρεμότητες στα γύρω, γύρω, αλλά κάτι μου είπε ο κύριος εε Δημήτρης ότι του χρωστάω, θα του χρωστάμε και από στα γύρω γύρω κάτι γιατί, για ένα συμψηφισμό με κάτι πρόστιμα από εφορία και κάτι άλλα οπότε εκεί όπως τα έχει δει και ο κύριος Ηλιόπουλος μου είπε θα βγούμε μία η άλλη

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει η εφορία, δε μας αφορά εμάς ο συσχετισμός με την εφορία, η εφορία είναι δικιά του

Ζ.Χ. Ναι όχι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δε ξέρω θα τα δω, θα τα δω και εγώ

Ζ.Χ.Ναι, ναι κάτι μου είπε ότι, με τον κύριο Δημήτρη ήτανε και μου τα πε εγώ δε τα ήξερα , οπότε, εκεί μου λέει ότι είμαστε περίπου στο μηδέν στοοο, στο ότι μας χρωστάει στα γύρω γύρω αυτό

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά μαα, κεράσματα θα φέρει

Ζ.Χ.Από αυτά λέω ότι χρωστάει κάπου

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πόσο;

Ζ.Χ.Πεντέμισι, έξι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τέλος πάντων το χει, το ξέρει ο Ηλ….λος

Ζ.Χ.Ναι, ναι τα ξέρει τα έχει δει και αυτός αυτά μαζί μου

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει έγινε

Ζ.Χ.Εντάξει αφεντικό ότι άλλο θες μιλάμε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έγινε αγόρι μου

Ζ.Χ. Έγινε καλή συνέχεια

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευχαριστώ πολύ, επίσης

Ζ.Χ.Γεια, γεια

Διαπιστώνουν ότι αυξήθηκαν τα «κεράσματα»

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Ρ.Α. για τα «κεράσματα»:

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχουν βγει κεράσματα;

Ρ.Α. Ορίστε;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έχουν βγει κεράσματα;

Ρ.Α. Έχουμε μαζέψει κάμποσα ναι, τώρα με τη μισθοδοσία, θα κάνουμε μισθοδοσία και θα περισσέψουνε πιστεύω. Είναι αυτή τη στιγμή, αρκετά έχω

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άρα έχουν αυξηθεί τελικά;

Ρ.Α. Ναι ναι έχουν αυξηθεί λιγάκι αλλά έχουνε τσιμπήσει, ναι. Λοιπόν μισό δευτερόλεπτο, μου είπες

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έγινε. (ακατάληπτη λέξη) δηλαδή;

Ρ.Α. Ορίστε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Της τάξης των πενήντα χιλιάδων (50.000), της τάξης των τι;

Ρ.Α. Αυτήν την στιγμή έχουν σαράντα τρία (43) συν τα τρέχοντα οπότε θεωρώ ένα (1) σαραντάρι (40) θα βγει αλλά θέλω να τελειώσω λίγο τη μισθοδοσία γιατί είναι αρκετά και δεν έχουν έρθει πολλοί σήμερα να δω που θα καταλήξει η μπίλια και θα σου πω

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι δεν έχω πρόβλημα δε ρωτάω γι’ αυτό, ρωτάω για να καταλάβω πόσο άλλαξε αυτό

Ρ.Α. Θα σου πω αμέσως

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και δεύτερον πρέπει να δεις και το Δημήτρη

Ρ.Α. Ο Δημήτρης επειδή είχε κάνει κάποιες εργασίες για το σπίτι του που της πληρώναμε από την εταιρεία νομίζω έχουν συμψηφιστεί με αυτά δε θα πάρει

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ωραία εντάξει

Ρ.Α. Δε θα πάρει

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κάντε την (ακατάληπτη λέξη)

Ρ.Α. Και τα’ χω καταγράψει όλα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τώρα το θυμάμαι

Ρ.Α. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο

Ρ.Α. Και να σου πω και για τα κεράσματα, λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν τα κεράσματα του Ιουλίου είναι εκατό σαράντα έξι χιλιάδες (146.000) σαν σύνολο όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα ογδόντα (80) και στα ενενήντα (90)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οκέι

Ρ.Α. Δηλαδή τώρα που άνοιξα συγκεκριμένα τον Ιούνιο ήταν στα ογδόντα οχτώ (88), ο Ιούλιος ήτανε, ναι τον Ιούλιο σου είπα εκατό σαράντα έξι (146), συγνώμη

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τον Ιούλιο

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ναι. Ο Ιούλιος ήτανε εκατό σαράντα έξι (146) γιατί αυτόν έχουμε βγάλει, τον Αύγουστο δεν τον έχουμε κλείσει ακόμα. Ο Ιούνιος ήταν στα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ενώ πριν τον Ιούλιο, Ιούνιο

Ρ.Α. Ήτανε, ο Ιούνιος ογδόντα οχτώ (88), ο Μάιος εκατό δέκα (110), ο Απρίλιος νομίζω εβδομήντα (70), ογδόντα (80)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οκέι

Ρ.Α. Ένα λεπτάκι να σου πω αμέσως, εξήντα δύο (62) συγκεκριμένα ο Απρίλιος

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άρα διορθώνει;

Ρ.Α. Διορθώθηκε ναι έχει πάει στα εκατό σαράντα (140) αυτή τη στιγμή

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οκέι

Ρ.Α. Αυτό

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έγινε αγόρι μου

Ρ.Α. Έγινε αφεντικό.

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Κ.Η., για τους υπευθύνους των καταστημάτων που δεν χρησιμοποιούν την μέθοδο «κέρασμα» αλλά και τις απαντήσεις τους:

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να σου πω όταν θα μιλήσεις με τον φραντσαιζή για τα κεράσματα

Κ.Η. Μάλιστα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και τους πεις ε αυτό, πες μου τι, τι είπανε, τι ε, απλά για να ξέρω όχι τίποτα άλλο

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί σου είπα δεν είναι θέμα να συμφωνήσουνε (ακατάληπτη φράση) ή να διαφωνήσουνε. Ή το ξέρουν και οκ κάντε ότι θέλετε, ή δεν το ξέρουν εντάξει να τους κατευθύνω να το χρησιμοποιήσουν

Κ.Η. Έχω μιλήσει για την ώρα με τον, με το παιδί από τα Μέγαρα, τον Πέτρο. Του λέω «το ξέρεις το το και το;», μου λέει «το ξέρω, ξέρω ότι είναι αρκετά, αλλά επειδή βγαίνω τώρα αυτή την περίοδο, έβγαινα και εγώ έξω διανομή και δεν ήθελα» λέει «τα παιδιά τα δικά μου που είναι μέσα να κάνουν αυτή την επιλογή, τους είχα δώσει μία εντολή να είναι όλα κανονικά». Άρα του λέω «το γνωρίζεις;» μου λέει «ναι, βέβαια το γνωρίζω»

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ωραία, εντάξει αυτό μας ενδιαφέρει. Από τη στιγμή

Κ.Η. Αχα. Με τον Γιάννη δε μίλησα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τον ΔΑΥΛΑΚΟ λες

Κ.Η. Ναι γιατί είναι και ο νούμερο ένα (01) στην τέτοια. Και όπως δε μίλησα και με τη Λάρισα, γιατί θέλω, που αυτήν έχει πολύ χαμηλά στο, γενικά έχει, όλα είναι πάρα πολύ χαμηλά

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εντάξει ναι. Μπορεί να είναι επιλογή τους τι να πω τώρα και εγώ.

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν το καταλαβαίνω αλλά εντάξει ναι. Αν δεις ότι είναι επιλογή τους μια χαρά

Κ.Η. Οκ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δε χρειάζεται να, να τους χαλάσουμε τις επιλογές

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το τι εμείς νομίζουμε είναι διαφορετικό πράμα

Κ.Η. Οκ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρά τελείωσαν με αυτά, τους είδες δηλαδή αυτούς με τα κεράσματα, το το αντιμετώπισες το θέμα

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν έχεις άλλους

Κ.Η. Συγγνώμη, μου είπατε για τα κεράσματα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι ναι, δηλάδη το Γιάννη, δεν έχεις κανένα άλλο

Κ.Η. Ναι θέλω να μιλήσω με τον Γιάννη μόνο, όχι με το Γιάννη (ακατάληπτη φράση)

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλά εντάξει εντάξει. Για το μόνο που πιστεύω, ότι μάλλον επίτηδες το κάνει. Δεν πιστεύω να του έχει ξεφύγει.

Κ.Η. Ε παίρνει και

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γιατί αυτός είναι πάρα πολύ φόκους (focus) σε αυτά, δηλαδή στο.. ξέρει τι θέλει

Κ.Η. Ακριβώς αυτό μου φαίνεται και εμένα. Έτσι έχω την αίσθηση, ότι ίσως να προσδοκά σε ένα αποτέλεσμα που ίσως κάπως να το χρειάζεται. Λέω εγώ τώρα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι μωρέ, όχι. Ξέχασε το αυτό

Κ.Η. Όχι όχι όχι σαν αποτέλεσμα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι, φοβάται μάλλον, φοβάται μάλλον, φοβάται

Κ.Η. Α οκ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φοβάται τα παιδιά του. Φοβάται τον κόσμο του

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φοβάται μη χάνει λεφτά. Μην τον κλέβουνε

Κ.Η. Εντάξει. Οκ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τώρα θα μου πεις γιατί φοβάται τόσο και δε φοβάται τόσο

Κ.Η. Μμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τώρα δεν ξέρω. Θα σου απαντήσει. Δεν, αλήθεια θα σου πει, είναι και ειλικρινής άνθρωπος. Δε νομίζω ότι θέλει έξοδα αυτός. Τι τι τι έξοδα να θέλει. Μια χαρά τα έχει, έχει τώρα και τα ρίαλ εστέιτ (real estate) του, έχει τα αυτά του έχει τα εκείνα του. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά τα νομικά πρόσωπα αυτά είναι ξεχωριστά. Άρα φορολογείται αυτοτελώς. Κατάλαβες;

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Άρα ή κέρδη τα κέρδη, ή οι ζημιές, ότι και αν βγάζει, ε του το κατεβάζει το νομικό πρόσωπο

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Το κακό ας πούμε αν θέλεις να το δει κανείς ας πούμε, το κακό αυτής της ιστορίας, που μπορεί να έχεις ένα πακέτο μαγαζιών ας πούμε σε ένα ΑΦΜ, είναι ότι μπορείς να κάνεις και τις μαϊμουδιές σου. Έχασα από δω κέρδισα από δω, τα έφερα βόλτα. Ε το κακό είναι αυτό που συμβαίνει κάτι σε συμπαρασύρει και εκεί. Αλλά το άλλο είναι μια άλλη δουλειά, που από τη στιγμή που την έβαλε, κατά τη γνώμη μου τώρα δεν ξέρω αν έχει κάνει κάνα κόλπο, εγώ επειδή του έχω εμπιστοσύνη και αν μου το΄λεγε θα του΄ λεγα «κάν΄το», ξέρεις.

Κ.Η. Μμ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Να βάλει δηλαδή τώρα το ρίαλ εστέιτ (real estate) ας πούμε το ερμπιενμπι (Airbnb) που έχει κάνει στη Ρόδο, να το βάλει μεσ΄το νομικό πρόσωπο. Θα μπερδευτούν εεε, τα πάντα.

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατάλαβες;

Κ.Η. Κατάλαβα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τώρα έχει δάνεια, έχει πάνω του δάνειο, έχει εκείνο, έχει τ΄άλλο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχει κάνει και αναπτυξιακό, αν έχει μπει. Πως θα μπει τώρα το ΑΦΜ της πεστ τηνα το ΚΑΔ δεν έχει καμία σχέση. Κατάλαβες;

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν είναι τόσο εφικτό. Εγώ, εγώ νομίζω ότι, το πιο απλό σκέφτομαι, ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει ξέρεις, το προσωπικό του, έτσι; Δεν τους ξέρει δεν τους εμπιστεύεται. Ε και σου λέει, προκειμένου τώρα να μου τρώνε δύο (02), τρία (03), τέσσερα (04) χιλιάρικα, άσ’ το, γάμησε το. Πλήρωσε τον φόρο σου και τελειώσαμε

Κ.Η. Μάλιστα, οκ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Στη Νέα Μάκρη τι σου είπε;

Κ.Η. Στην;

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Στη Νέα Μάκρη

Κ.Η. Ε, μου είπε να τα πούμε από κοντά, γιατί δεν ήθελε και αυτή να μιλήσουμε από το τηλέφωνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα περάσω όμως, θα κάνω μία βόλτα μέχρι την Παρασκευή, θα καβαλήσω λίγο μια βόλτα τη μηχανή και θα πάω να τις δω από κοντά, να δω και τι κάνει εκεί πέρα η Βέρα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α καλό είναι, γιατί θα καταλάβεις και πως σκέφτονται όλοι

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναι

Κ.Η. Μα αυτό είναι το βασικό, γιατί και αλλιώς να μιλάς και

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δηλαδή τα Μέγαρα σου λένε μια εξήγηση πολύ ρεαλιστική. Άστο δε, εγώ βγαίνω ας πούμε έξω και φοβάμαι

Κ.Η. Αχα

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Και σημαίνει κιόλας ότι φοβάται κιόλας να μη μάθουνε, φοβάται κιόλας, μην τον κρατάνε δηλαδή, φοβάται κιόλας να μην τον κλέβουνε. Κατάλαβες;

Κ.Η. Ναι

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θα μου πεις δεν μπορεί να τον κλέψει ούτως ή άλλως κάποιος που μπορεί να μπει ας πούμε και να παραγγείλει, ε πως δεν μπορεί;

Κ.Η. Έτσι. Εντάξει Πρόεδρε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευχαριστώ πολύ, έλα μου

Κ.Η. Εγώ ευχαριστώ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καλή σου νύχτα

Κ.Η. Να είστε καλά, καλό βράδυ

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ

Κ.Η. Γειά σας Πρόεδρε

ΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τσάο (CIAO), τσάο (CIAO)