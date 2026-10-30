Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης κάλεσε συνάντηση με εκπροσώπους της Pizza Fan, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά και να μπει ένα τέλος στο θρίλερ που ζουν οι 2.500 εργαζόμενοι.

Στόχος είναι να αποδεσμευτούν κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί, όχι όμως όλοι, και τα καταστήματα πρέπει να ανοίξουν προς όφελος των εργαζομένων και των προμηθευτών.

Ωστόσο, πρώτα πρέπει να γίνει ένας εξονυχιστικός οικονομικός έλεγχος, όπου θα εξεταστούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας, η μισθοδοσία, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οφειλές προς τους προμηθευτές, τα λειτουργικά έξοδα και τα αναμενόμενα έσοδα από τις πωλήσεις.

Υπενθυμίζουμε πως η υπόθεση αφορά 2.500 εργαζόμενους στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά (εταιρικά και franchise). Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός ότι δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη της Pizza Fan δε εμποδίζει την μεταβίβαση της εταιρείας σε νέο ιδιοκτήτη.

Προφυλακίστηκε ο Αντάρας – Με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

Την περασμένη Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, κρίθηκε προφυλακιστέος έπειτα από την πολύωρη μακροχρόνια απολογία του. Το Νο2 της εγκληματικής οργάνωσης τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό με επιτήρηση.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης μέχρι 6.000 ευρώ.

Τι υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Αντάρας στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο δικηγόρος του έκανε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας είναι πρόθυμος να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ώστε να καταβληθούν οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχο.

Μάλιστα, φέρεται ότι ζήτησε να πληρώσει τα ποσά που οφείλει και να αφεθεί ελεύθερος.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Δηλώσαμε τη συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Επεσήμανε ακόμη ότι λανθασμένα οι Αρχές αποκαλούν την εταιρία εγκληματική οργάνωση:

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές».