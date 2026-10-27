Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο στενός του συνεργάτης, Δημήτρης Ηλιόπουλος, προκειμένου να απολογηθούν για τις κακουργηματικές διώξεις που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης της αλυσίδας Pizza Fan.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, έχουν γνωστοποιήσει μέσω των νομικών τους εκπροσώπων ότι προτίθενται να συνεργαστούν ενεργά με τις δικαστικές Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αμφισβητώντας όμως ευθέως το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που προσδιορίζεται ως φορολογική παράβαση.

Την ίδια στιγμή, ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Ηλιόπουλου, Νικόλαος Αλετράς, έκανε λόγο για πλήρη άρνηση των κατηγοριών, διαχωρίζοντας τον λειτουργικό ρόλο του Δημήτρη Ηλιόπουλου από τα οικονομικά και το επίμαχο λογισμικό.

«Πλήρης άρνηση»: Οι δηλώσεις του συνηγόρου του Δημήτρη Ηλιόπουλου

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους προχώρησε ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Ηλιόπουλου, Νικόλαος Αλετράς, ξεκαθαρίζοντας τη θέση και τη γραμμή άμυνας του εντολέα του απέναντι στο κατηγορητήριο.

Ο κ. Αλετράς τόνισε ότι υπάρχει πλήρης άρνηση επί των κατηγοριών, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του εντολέα του ήταν αποκλειστικά λειτουργικός:

«Ουσιαστικά, εξαιρουμένης της αποδιδόμενης κατηγορίας περί εγκληματικής οργανώσεως, σε μία αλυσίδα εστιατορίων η φοροδιαφυγή είναι το βασικό αδίκημα και η μη απόδοση ΦΠΑ. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στην ίδια εταιρεία περίπου 30 χρόνια και έχει συγκεκριμένα υπαλληλικά καθήκοντα που δεν σχετίζονται ούτε με λογιστήριο, ούτε με οικονομικές συναλλαγές, αλλά είναι ο υπεύθυνος εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων σε λειτουργικό επίπεδο, απομονώνεται η δική του υπαλληλική ευθύνη στα καθήκοντά του, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα».

Αναφορικά με το ειδικό λογισμικό και τη διαδικασία διαγραφής παραγγελιών υπό τη μορφή «κεράσματος», ο δικηγόρος εξήγησε:

«Γνώριζε ότι υφίστατο το συγκεκριμένο λογισμικό, στεκόμενος στο ότι κατά τον ιδιοκτήτη ήταν ένας τρόπος ελέγχου των καταστημάτων. Αλλά ο ίδιος ούτε πρόσβαση είχε, ούτε τα καθήκοντά του εξαρτώνταν ή σχετίζονταν με το συγκεκριμένο θέμα. Ο εντολέας μου, με 27 χρόνια συμπληρωμένα στην ίδια θέση εργασίας, με αλλαγές ευθυνών και προαγωγή στα χρόνια, σχέση με το λογισμικό και το θέμα “κέρασμα” ή μη δεν έχει, γιατί έχει άλλα καθήκοντα».

Οι δηλώσεις του συνήγορου υπεράσπισης του Δημήτρη Ηλιόπουλου, Νικόλαου Αλετρά:

Η συμπληρωματική δίωξη για απάτη

Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης αποκάλυψε ότι ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη από την εισαγγελική Αρχή, προσθέτοντας ένα επιπλέον αδίκημα στη δικογραφία:

«Εχθές έγινε μία συμπληρωματική δίωξη από πλευράς της Εισαγγελικής Αρχής, με αποδιδόμενο πρόσθετο αδίκημα την απάτη. Το οποίο σε ένα νομοτεχνικό επίπεδο, ταπεινά εγώ θα πω, θα κριθεί από άλλους βέβαια αυτό, δεν μπορεί να συνδυαστεί σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας με τα βασικά αδικήματα που είναι η φοροδιαφυγή, με την αποκρυβείσα φορολογική ύλη και την μη απόδοση ΦΠΑ».

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την αξιολόγηση των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, προκειμένου ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.