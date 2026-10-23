Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών γύρω από την Pizza Fan. Οι Αρχές εξετάζουν έναν εκτεταμένο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στο κεντρικό λογιστήριο και στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας στο Χαλάνδρι, από όπου φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να γινόταν η κεντρική διαχείριση του επίμαχου μηχανισμού.

Το κεντρικό λογιστήριο

Στο κεντρικό λογιστήριο και στο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών της Pizza Fan στο Χαλάνδρι έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για την υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που ερευνάται γύρω από τη γνωστή αλυσίδα εστίασης.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ελεγκτές της ΑΑΔΕ εξετάζουν ηλεκτρονικά αρχεία και δεδομένα από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, από εκεί φέρεται να γινόταν ο συντονισμός του μηχανισμού μέσω του οποίου αποκρύπτονταν συναλλαγές και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, φορολογική απάτη ύψους περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τόσο τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος όσο και ποια καταστήματα συμμετείχαν σε αυτό.

Μέχρι στιγμής οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 23, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων, σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιευμένα στοιχεία.

Το Χαλάνδρι στο επίκεντρο της έρευνας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι.

Εκεί φέρεται να έχουν εντοπιστεί ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνουν παράλληλες καταγραφές πωλήσεων και τα οποία πλέον εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ποια δεδομένα καταγράφονταν, ποια μεταφέρονταν στις φορολογικές αρχές και ποια παρέμεναν εκτός της επίσημης εικόνας του τζίρου.

Οι ερευνητές επιχειρούν επίσης να διαπιστώσουν εάν το σύστημα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στα εταιρικά καταστήματα ή και σε καταστήματα franchise.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε δεκάδες σημεία, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας.

Ο αλγόριθμος και το κουμπί «κέρασμα-απόδειξη»

Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το ειδικό λογισμικό που φέρεται να επέτρεπε σε συγκεκριμένες συναλλαγές να μην ολοκληρώνεται η κανονική φορολογική διαδικασία.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επιλογή εμφανιζόταν όταν πληρούνταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η παραγγελία έπρεπε να είναι αξίας έως 40 ευρώ, να εξοφλείται με μετρητά και να αφορά delivery ή take away.

Όταν συνέτρεχαν αυτές οι προϋποθέσεις, στο σύστημα μπορούσε να εμφανιστεί η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη».

Με την ενεργοποίησή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η συναλλαγή δεν ολοκληρωνόταν ως κανονική φορολογική απόδειξη, παρότι το χαρτί που έφτανε στον πελάτη μπορούσε να περιλαμβάνει προϊόντα, τιμές και το τελικό ποσό και να μοιάζει με συνηθισμένο παραστατικό.

Έτσι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διερευνάται, το ποσό της συναλλαγής παρέμενε καταγεγραμμένο στο εσωτερικό σύστημα, χωρίς όμως να αποδίδεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Πώς «τιμωρούνταν» τα καταστήματα που δεν έκαναν αρκετό «μαύρο» τζίρο

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να επιβαλλόταν ο επίμαχος μηχανισμός στα καταστήματα franchise.

Σύμφωνα με στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα σχετικά ρεπορτάζ, ορισμένοι διαχειριστές καταστημάτων φέρονται να είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στην εφαρμογή του λεγόμενου «κανόνα του 25%», δηλαδή στην πρακτική κατά την οποία μέρος των συναλλαγών με μετρητά δεν καταγραφόταν κανονικά ως φορολογητέο έσοδο.

Όσοι φέρονται να αρνούνταν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πρακτική δέχονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έντονες πιέσεις από την κεντρική διοίκηση. Η απειλή ήταν συγκεκριμένη: εάν δεν συμμορφώνονταν, μπορούσαν να χάσουν το δικαίωμα χρήσης της εμπορικής επωνυμίας Pizza Fan και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν το κατάστημά τους ως franchise της αλυσίδας.

Παράλληλα, από την έρευνα φέρεται να προκύπτει ότι η κεντρική διοίκηση «τιμωρούσε» και στην πράξη τα καταστήματα που δεν χρησιμοποιούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό το επίμαχο σύστημα με το «κέρασμα». Ειδικότερα, καταστήματα που δεν εμφάνιζαν υψηλές επιδόσεις στον μη δηλωμένο τζίρο φέρονται να λάμβαναν λιγότερες παραγγελίες μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου.

Η διοίκηση, η οποία ήλεγχε την κατανομή των τηλεφωνικών παραγγελιών, φέρεται να ανακατεύθυνε μέρος αυτών προς καταστήματα που είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύστημα και καλύτερες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, «επιδόσεις» στον μη δηλωμένο τζίρο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, η συμμόρφωση με τον μηχανισμό δεν συνδεόταν μόνο με την παραμονή ενός καταστήματος στο δίκτυο, αλλά μπορούσε να επηρεάζει άμεσα και τον καθημερινό όγκο των παραγγελιών και, κατ’ επέκταση, τον τζίρο του.

Με άλλα λόγια, για όσους αντιδρούσαν φέρεται να υπήρχε διπλή πίεση: αφενός ο κίνδυνος να χάσουν το εμπορικό σήμα και τη θέση τους στο δίκτυο και αφετέρου η πιθανότητα να περιοριστούν οι παραγγελίες που κατευθύνονταν προς το κατάστημά τους μέσω του κεντρικού τηλεφωνικού συστήματος.

Οι παραγγελίες που γινόντουσαν «αόρατες»

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το λογισμικό λειτουργούσε ως παράλληλος μηχανισμός παρακολούθησης του πραγματικού τζίρου.

Οι επίμαχες παραγγελίες φέρονται να παρέμεναν καταγεγραμμένες εσωτερικά, ώστε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να γνωρίζουν το πραγματικό ύψος των εισπράξεων, χωρίς όμως να εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στη φορολογική καταγραφή.

Κατά πληροφορίες, η επιλογή χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο σε συναλλαγές με μετρητά, καθώς οι πληρωμές με κάρτα αφήνουν ηλεκτρονικό ίχνος που καθιστά δυσκολότερη την απόκρυψη της συναλλαγής.

Γι’ αυτό και ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορία για το μέσο πληρωμής μεταφερόταν από το κεντρικό τηλεφωνικό σύστημα προς κάθε κατάστημα.

Δεν ερευνώνται όλα τα καταστήματα με τον ίδιο τρόπο

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάθε κατάστημα της αλυσίδας χρησιμοποιούσε απαραίτητα τον ίδιο μηχανισμό.

Η έρευνα επιχειρεί να ξεχωρίσει ποια εταιρικά και ποια franchise καταστήματα είχαν πρόσβαση ή έκαναν χρήση του επίμαχου λογισμικού.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, το σύστημα φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί στα εννέα καταστήματα που ανήκαν στη μητρική εταιρεία, ενώ οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε franchise προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της χρήσης του.

Η κρύπτη στην Εκάλη και τα 1,3 εκατ. ευρώ

Παράλληλα με τον ψηφιακό έλεγχο, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα χρηματικά ποσά που έχουν κατασχεθεί ξεπερνούν συνολικά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να εντοπίστηκε σε κρυφό χώρο σε κατοικία στην Εκάλη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε μέσα σε μπαούλο, σε ταξιδιωτικές τσάντες και χάρτινες σακούλες, στις οποίες φέρονται να αναγράφονταν τα ποσά που περιείχαν.

Σε άλλες κατοικίες και γραφεία εντοπίστηκαν ακόμη περίπου 300.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η προέλευση των χρημάτων αποτελεί επίσης αντικείμενο της έρευνας και τα ποσά έχουν κατασχεθεί προκειμένου να εξεταστεί η σύνδεσή τους με τη δραστηριότητα που ερευνάται.

Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο

Η έρευνα δεν ξεκίνησε από έναν τυχαίο φορολογικό έλεγχο.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, οι Αρχές είχαν λάβει πριν από αρκετούς μήνες καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία για πιο εκτεταμένους ελέγχους.

Αρχικά, οι πληροφορίες αφορούσαν ζητήματα σχετικά με εργαζόμενους και ασφαλιστικές εισφορές.

Καθώς όμως η έρευνα προχωρούσε, οι ελεγκτές άρχισαν να εξετάζουν το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και τις καταγραφές των παραγγελιών.

Εκεί φέρεται να εντοπίστηκε το λογισμικό που οδήγησε την έρευνα σε διαφορετική κατεύθυνση και άνοιξε το κεφάλαιο της πιθανής απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ.

«Σκανάρουν» υπολογιστές και ηλεκτρονικά αρχεία

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά την ψηφιακή ανάλυση των αρχείων που έχουν κατασχεθεί.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν υπολογιστές, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τον πραγματικό όγκο των συναλλαγών.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί για πόσο χρονικό διάστημα λειτουργούσε το σύστημα, πόσες παραγγελίες πέρασαν μέσω αυτού, ποια καταστήματα συμμετείχαν και ποιο ήταν τελικά το ακριβές ποσό που δεν δηλώθηκε στις φορολογικές Αρχές.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί αποτελούν μέρος της δικογραφίας και των πληροφοριών των ερευνητικών Αρχών. Η τελική ποινική αξιολόγηση των πράξεων και η ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου προσώπου θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.