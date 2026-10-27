Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Pizza Fan», Κωνσταντίνος Αντάρας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα προφυλακιστέο τον επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής και οικονομικής απάτης μέσω παραποιημένου λογισμικού.

Διαφορετική ήταν η ποινική μεταχείριση για τον Δημήτρη Ηλιόπουλο, το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως το «δεξί χέρι» του ιδιοκτήτη και υπαρχηγός της οργάνωσης.

Μετά τη δική του απολογία, αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με τη χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι»).

Ο συνήγορός του, Νικόλαος Αλετράς, έκανε λόγο για μια δίκαιη απόφαση.

Δήλωση του δικηγόρου του Δημήτρη Ηλιόπουλου, Νικόλαου Αλετρά:

Για άλλους έξι κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε η υποχρεωτική τακτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματικές εγγυήσεις, με την υψηλότερη –ύψους 6.000 ευρώ– να επιβάλλεται στον φερόμενο ως δεύτερο υπαρχηγό του κυκλώματος.

Ο κύκλος των απολογιών για τη δεύτερη ομάδα συλληφθέντων δεν έχει ακόμη κλείσει. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων η διαδικασία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μένει να απολογηθούν ακόμη πέντε άτομα που περιλαμβάνονται στον στενό πυρήνα της δικογραφίας. Οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά την απολογία του, ο ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου παραδέχθηκε πως γνώριζε για την ύπαρξη της ειδικής επιλογής «κέρασμα» στο λογισμικό διαχείρισης των ταμείων σε ορισμένα καταστήματα. Όπως ισχυρίστηκε, μέσω του κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης παραγγελιών υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων των καταστημάτων.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας βρέθηκε ενώπιον του 32ου Ανακριτή το μεσημέρι, προκειμένου να απολογηθεί για το «πάρτι» φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με τις πειραγμένες αποδείξεις και τις «κερασμένες» πίτσες.

Η απολογία του διήρκησε περίπου δύο ώρες και κατά τη διάρκειά της κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη φοροδιαφυγή, τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που του αποδίδεται αλλά και για το ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη στο σπίτι του.

Τι υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Αντάρας στην απολογία του – Δήλωσε πρόθυμος να πληρώσει τους οφειλόμενους φόρους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο δικηγόρος του έκανε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας είναι πρόθυμος να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ώστε να καταβληθούν οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχο.

Μάλιστα, φέρεται ότι ζήτησε να πληρώσει τα ποσά που οφείλει και να αφεθεί ελεύθερος.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση. Δηλώσαμε τη συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Επεσήμανε ακόμη ότι λανθασμένα οι Αρχές αποκαλούν την εταιρία εγκληματική οργάνωση:

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές».

Ακολουθούν βίντεο με δηλώσεις των δικηγόρων Σταύρου Γεωργόπουλου και Μιχάλη Μαρκουλάκου:

Αρνήθηκε τις κατηγορίες και ο στενός συνεργάτης του Αντάρα, Δημήτρης Ηλιόπουλος

Αντίθετη στάση τήρησε το στέλεχος που περιγράφεται στη δικογραφία ως το «νούμερο 2» του σχήματος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο κατηγορούμενος διαχώρισε τη θέση του, αναφέροντας πως μολονότι γνώριζε την ύπαρξη του εν λόγω μηχανισμού, είχε εκφράσει ρητά τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη μεθόδευση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνήγορός του, Νικόλας Αλετράς, επισημαίνοντας σε δηλώσεις του πως ο εντολέας του δεν διέθετε ούτε πρόσβαση στο λογισμικό ούτε αρμοδιότητα για τη λειτουργία ή τη διαχείρισή του.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε τη θέση και τη γραμμή άμυνας του εντολέα του απέναντι στο κατηγορητήριο.

Ο κ. Αλετράς τόνισε ότι υπάρχει πλήρης άρνηση επί των κατηγοριών, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του εντολέα του ήταν αποκλειστικά λειτουργικός:

«Ουσιαστικά, εξαιρουμένης της αποδιδόμενης κατηγορίας περί εγκληματικής οργανώσεως, σε μία αλυσίδα εστιατορίων η φοροδιαφυγή είναι το βασικό αδίκημα και η μη απόδοση ΦΠΑ. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στην ίδια εταιρεία περίπου 30 χρόνια και έχει συγκεκριμένα υπαλληλικά καθήκοντα που δεν σχετίζονται ούτε με λογιστήριο ούτε με οικονομικές συναλλαγές, αλλά είναι ο υπεύθυνος εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων σε λειτουργικό επίπεδο, απομονώνεται η δική του υπαλληλική ευθύνη στα καθήκοντά του τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα».

Αναφορικά με το ειδικό λογισμικό και τη διαδικασία διαγραφής παραγγελιών υπό τη μορφή «κεράσματος», ο δικηγόρος εξήγησε:

«Γνώριζε ότι υφίστατο το συγκεκριμένο λογισμικό, στεκόμενος στο ότι κατά τον ιδιοκτήτη ήταν ένας τρόπος ελέγχου των καταστημάτων. Αλλά ο ίδιος ούτε πρόσβαση είχε, ούτε τα καθήκοντά του εξαρτώνταν ή σχετίζονταν με το συγκεκριμένο θέμα. Ο εντολέας μου, με 27 χρόνια συμπληρωμένα στην ίδια θέση εργασίας, με αλλαγές ευθυνών και προαγωγή στα χρόνια, σχέση με το λογισμικό και το θέμα “κέρασμα” ή μη δεν έχει, γιατί έχει άλλα καθήκοντα».

Οι δηλώσεις του συνήγορου υπεράσπισης του Δημήτρη Ηλιόπουλου, Νικόλαου Αλετρά:

Η συμπληρωματική δίωξη για απάτη

Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης αποκάλυψε ότι ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη από την εισαγγελική Αρχή, προσθέτοντας ένα επιπλέον αδίκημα στη δικογραφία:

«Εχθές έγινε μία συμπληρωματική δίωξη από πλευράς της εισαγγελικής αρχής, με αποδιδόμενο πρόσθετο αδίκημα την απάτη. Το οποίο σε ένα νομοτεχνικό επίπεδο, ταπεινά εγώ θα πω, θα κριθεί από άλλους βέβαια αυτό, δεν μπορεί να συνδυαστεί σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας με τα βασικά αδικήματα που είναι η φοροδιαφυγή, με την αποκρυβείσα φορολογική ύλη και τη μη απόδοση ΦΠΑ».

Σημειώνεται ότι σήμερα στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 13 άτομα. Όλοι τους είναι αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων και στο σύνολό τους αρνούνται τις κατηγορίες.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για:

– Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

– Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

– Άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

– Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

126 πρόσωπα στη δικογραφία

Στη δικογραφία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περιλαμβάνονται 126 πρόσωπα.

Χθες Δευτέρα (26/10), στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν —κατά περίπτωση— χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ καθώς και η υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με νέες απολογίες.