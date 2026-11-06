Τον δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan ανοίγει η αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, μετά από διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η εξέλιξη αυτή δίνει πλέον στην επιχείρηση τη δυνατότητα να καλύψει σειρά από οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα.

Από τους λογαριασμούς που αποδεσμεύτηκαν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές προς προμηθευτές, να καταβληθούν εργοδοτικές εισφορές, δόσεις δανείων, οφειλές προς το Δημόσιο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις προς τρίτους.

Μέχρι τώρα, εκτός του καθεστώτος δέσμευσης βρίσκονταν μόνο οι λογαριασμοί που αφορούσαν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή των αποδοχών τους.

Με τη νέα διάταξη, το πλαίσιο των επιτρεπόμενων συναλλαγών διευρύνεται σημαντικά, επιτρέποντας στην εταιρεία να τακτοποιήσει κρίσιμες οικονομικές εκκρεμότητες.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της αλυσίδας, καθώς η δυνατότητα εξυπηρέτησης των βασικών υποχρεώσεών της αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιστρέψουν σταδιακά τα καταστήματά της σε κανονική λειτουργία.

Η υπόθεση συνδέεται με τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Κωνσταντίνο Αντάρα, μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στη δέσμευση των εταιρικών λογαριασμών και στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της επιχείρησης.