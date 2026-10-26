Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 26/10 ενώπιον των ανακριτικών Αρχών οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας Pizza Fan, που έχει προκαλέσει «σεισμό» στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το φερόμενο κύκλωμα είχε στήσει έναν οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων, μέσω εικονικών κερασμάτων και άλλων πρακτικών, με την οικονομική ζημία του Δημοσίου να υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Οι απολογίες ξεκίνησαν με την πρώτη ομάδα των συλληφθέντων -10 συνολικά- να περνά το κατώφλι του ανακριτή, ενώ για αύριο Τρίτη είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των βασικών κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, που φέρεται να είχε τον ρόλο του “εγκεφάλου” του κυκλώματος. Η έρευνα στο σπίτι του έφερε στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, όπως μετρητά ύψους άνω του 1,17 εκατ. ευρώ σε ειδική κρύπτη, καθώς και μια συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών και κοσμημάτων.

Οι 23 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μια σειρά από βαριές, κακουργηματικές διώξεις, όπως: συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή (άνω των 150.000 ευρώ) λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων, συνέργεια σε αυτές, αλλά και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (“ξέπλυμα” μαύρου χρήματος).

Δείτε βίντεο από την άφιξή τους με κλούβα στην Ευελπίδων:

Οι δηλώσεις του δικηγόρου Nίκου Αλεξανδρή, που εκπροσωπεί τρεις από τους συλληφθέντες, που έκανε λόγο για αυθαίρετες κρίσειςκαι υλικό της προανάκρισης που δεν ταιριάζει με την δικογραφία:

Αποκαλυπτικοί διάλογοι για το κόλπο με τα «κεράσματα»

Σε μία από τις συνομιλίες, ο Κωνσταντίνος Αντάρας συνομιλεί με τον Η.Κ., τον οποίο η έκθεση της Αστυνομίας περιγράφει ως πρόσωπο με επιχειρησιακό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων. Στη συγκεκριμένη επικοινωνία γίνεται λόγος για καταστήματα που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την επιλογή «κέρασμα» στις παραγγελίες take away, αλλά δεν το έκαναν.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Να σου πω κάτι, υπάρχουνε κάποια μαγαζιά, δεν ξέρω αν σου έδωσα τη λίστα, κάποια μαγαζιά που έχουνε περιθώριο να κόψουνε, να κάνουνε κέρασμα στο τέικ (TAKE).

Η.Κ.: Μάλιστα.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Και δεν το χρησιμοποιούν.

Η.Κ.: Όχι, δεν έχω τη λίστα.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Δεν το χρησιμοποιούνε. Και θέλω να καταλάβω, το ξέρουνε και δεν το χρησιμοποιούνε ή δεν το έχουν καταλάβει; Και ξέρεις γιατί το άλλο γίνεται από μόνο του, ενώ αυτό πρέπει να το επιλέξει και…

Η.Κ.: Όχι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Εφόσον έχει κάρτα δεν τον αφήνει να το επιλέξει, εφόσον όμως είναι ελεύθερο, τον αφήνει. Το έχουν καταλάβει; Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κόβει και πολύ το μυαλό, μη νομίζεις.

Η. Κ.: Δεν έχω τη λίστα.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Εντάξει, εντάξει, θα στη… θα στη δώσω, θα στη δώσω. Εεε… θέλω να τους μιλήσεις, να τους πεις, «δηλαδή, το ξέρεις αυτό;», μπορεί να σου πει ο άλλος «όχι δεν το ‘ξερα». Μπορεί να σου πει «το ξέρω και δε θέλω», άμα δε θες, δεν πειράζει. Κατάλαβες;

Η.Κ.: Όχι, εμένα είναι μια χαρά. Και να σου πω την αλήθεια, όπως το κάνουν πάρα πολύ σέιβ (save) πάρα πολλά καταστήματα, τι κάνουνε; Δεν, δεν την, δεν πατάνε καθόλου κέρασμα και τον αφήνουνε στο κλείσιμο και κλείνει μόνο του, και χάνεται. Που είναι το ίδιο πράμα έτσι;

Κωνσταντίνος Αντάρας: Ναι, αλλά ας πούμε γι’ αυτό τώρα, αυτά, είναι καλό είναι…

Η. Κ.: Αν έρθει κάποιος μέσα εκείνη τη στιγμή και μου πει… και πει δηλαδή την ώρα που δίνεις τα πράγματα μπορεί να πατήσεις το κουμπάκι και να τελειώσει. Αν έρθει μετά από πέντε λεπτά «α, δε μου την έστειλες!» «ω πω, πω, για να δω… να παρ’ τηνα!». Μ’ αυτή τη λογική.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Σωστός.

Το παράπονο πελάτη για απόδειξη που δεν κόπηκε

Σε διαφορετική καταγεγραμμένη συνομιλία, ο Αντάρας μιλά ξανά με τον Η.Κ. ο οποίος τον ενημερώνει για παράπονο πελάτη σχετικά με απόδειξη συναλλαγής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνομιλία, η συγκεκριμένη παραγγελία είχε αρχικά καταχωριστεί ως «κέρασμα» και η απόδειξη εκδόθηκε όταν ζητήθηκε από τον πελάτη. Το διαβιβαστικό ταυτοποιεί τους δύο συνομιλητές ως Κωνσταντίνο Αντάρα και Η. Κ..

Η.Κ.: Καλησπέρα, Πρόεδρε.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Γεια σου, Η. μου.

Η.Κ.: Σας καθυστέρησα λιγάκι σήμερα, αλλά κοίταζα δυο πραγματάκια.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Γιατί, τι ήταν, είχα ρωτήσει τίποτα;

Η.Κ.: Όχι, όχι, είχαμε μόνο μία απόδειξη η οποία γράφει στο μήνυμα ότι έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Και κοιτάξτε να δείτε τι βρήκα τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά και το τηλεφωνικό κέντρο κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους και λένε η απόδειξη έχει κοπεί και δεν παραδόθηκε στον πελάτη. Αλλά κατόπιν που τη ζήτησε ο πελάτης δηλαδή η διαδικασία ήτανε, είχε πάει κέρασμα, τη ζήτησε ο πελάτης και πήγε μετά και την έκοψε και τα παιδιά βλέπουν πάνω ότι είναι κομμένη.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Δε μπορούν να το βλέπουνε με άλλο τρόπο δε μπορούν να το δούνε με άλλο τρόπο;

Η.Κ.: Θα, δεν ξέρω τώρα, θα το δω πώς θα το κάνουμε δηλαδή θα πρέπει να… να… να βλέπουν τα παιδιά και να κοιτάζουνε εάν έχει εκδοθεί πρώτα κέρασμα και μετά απόδειξη.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Όταν βγαίνει, όταν βγαίνει το παράπονο.

Η.Κ.: Ναι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα.

Η.Κ.: Ναι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Να βλέπουν αν είναι κέρασμα ή όχι. Βέβαια τώρα το πολυαπλώνουμε το πράγμα και δε μ΄ αρέσει.

Η.Κ.: Ναι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Και…

Η.Κ.: Γι’ αυτό το μοιράζομαι μαζί σου για να δούμε τι κάνουμε σε αυτό.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Δεν πειράζει, όχι, όχι, άστο όπως είναι… και θα μας λέε, θα μας ενημερώνουν ότι ήταν κέρασμα ή όχι.

Η.Κ.: Εντάξει, Πρόεδρε.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Εξάλλου το να διαβάζουν οι άλλοι φραντζαιζ, αυτό μόνο καλό κάνει.

Η.Κ.: Οκ.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Σαράντα και λέμε να, μην κάνετε μ@@@@@ες και ξεχνάτε αποδείξεις, το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι.

Η.Κ.: Οκ, το αφήνουμε επομένως έτσι όπως είναι, και θα σας ενημερώνω εγώ όταν θα…

«Εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις ΦΠΑ;»

Στην τρίτη συνομιλία, το διαβιβαστικό αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας συνομιλεί με τον Α.Ρ.. Η συζήτηση αφορά την καταβολή ΦΠΑ στο κατάστημά του και τη σχέση που, σύμφωνα με όσα λέγονται στον διάλογο, είχε η μεταβολή των «κερασμάτων» με το ποσό του ΦΠΑ που προέκυπτε.

Α.Ρ.: Έλα αφεντικό!

Κωνσταντίνος Αντάρας: Έλα αγόρι μου, εσύ στο μαγαζί σου πληρώνεις Φ.Π.Α;

Α.Ρ.: Ναι. Έχω δύο, τρεις μήνες, τρία τρίμηνα τώρα που πληρώνω κανονικά, μου βγαίνει.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Δηλαδή πότε δεν πλήρωνες;

Α.Ρ.: Όταν τα κεράσματα ήταν παραπάνω, όταν αρχίσανε να μειώνονται τα κεράσματα για να βγαίνει ποσό.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Α… ακόμα δεν έχουν αυξηθεί που βάλαμε;

Α.Ρ.: Έχουνε, περιμένω αυτό το τρίμηνο να το δω γιατί ξεκίνησαν νομίζω να αυξάνονται τον προηγούμενο μήνα, οπότε περιμένω να κλείσει το τρίμηνο, με το που κλείσει ο έκτος γιατί εγώ πληρώνω Φ.Π.Α. με τρίμηνο, είμαι απ’ τους παλιούς.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Οκ.

«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία που, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πραγματοποιείται μεταξύ του Κωνσταντίνου Αντάρα και του Σ.Π., ο οποίος περιγράφεται στην έκθεση ως πρόσωπο με κομβικό τεχνικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος.

Στη συγκεκριμένη συνομιλία ο Αντάρας αναφέρει ότι έχει «γνωστούς» στην ΑΑΔΕ και ότι είχε ενημερωθεί για καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για ελέγχους που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Το ίδιο το διαβιβαστικό καταγράφει ρητά ως συνομιλητές τον Αντάρα και τον Π..

Κωνσταντίνος Αντάρας: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του, έχουμε, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, (ΤΑΚΕ) να δούμε το τέικ (ΤΑΚΕ) σας γιατί τα νούμερά σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγε, δε… δε το είπανε οι άνθρωποι με την έννοια είμαστε οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε, όχι, με την έννοια ότι μ@@@@ας είναι, δηλαδή με αυτά τα νούμερα που έχετε κλέβετε κιόλας, είστε τόσο μάγκες ρε παιδιά, ξέρεις, κατάλαβες;

Σ.Π.: Ε ναι, ναι, ναι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ (TAKE) ας πούμε, ε εντάξει ένα, ένα έλεγχο ανά μαγαζί, ένα έλεγχο σε 10 μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.

Σ.Π.: Α… δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει, να φανεί ότι είναι από αυτόν.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Όχι ρε, τρελός είσαι;

Σ.Π.: Είναι πολύ μ@@@@ας, σόρι.

Κωνσταντίνος Αντάρας: Κατάλαβες, αυτοί όμως έχουνε, ανοίγουν υπερκοριούς και παίζουνε, γιατί είδες, σου λέει, δε θα με παίζεις εμένα μ@@@@α βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον, για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου.

Σ.Π.: Ναι, ναι, ναι.

Στο επίκεντρο το σύστημα των «κερασμάτων»

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν μέρος του υλικού που αξιολογούν οι αρμόδιες Αρχές προκειμένου να εξακριβώσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα απόκρυψης συναλλαγών.

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας παραμένει η επιλογή «κέρασμα», η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, μπορούσε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιείται σε συναλλαγές με μετρητά, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό αυτές οι συναλλαγές δεν καταγράφονταν φορολογικά με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Παράλληλα, η αναφορά σε φερόμενη προηγούμενη ενημέρωση για καταγγελίες και επερχόμενους ελέγχους στην ΑΑΔΕ αποτελεί ξεχωριστό σκέλος που αναμένεται να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.