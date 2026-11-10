Νέα δεδομένα έρχονται στο φως από την έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υπόθεση της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan.

Σύμφωνα με την εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης (υπ’ αριθμόν 72/2026, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026) που υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες καταθέσεις μετρητών ύψους 1.287.155 ευρώ μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» προέκυψε ότι το ποσό αυτό κατατέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2025, έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η νέα διάταξη έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, καθώς μόλις προ ημερών είχαν προηγηθεί αποφάσεις αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονταν με την υπόθεση.

Εγκληματικό προϊόν 35 εκατ. ευρώ και δεσμεύσεις ακινήτων

Η διάταξη στρέφεται κατά εννέα φυσικών προσώπων σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και κατά δύο εταιρειών: της ελληνικής «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και της «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εξωτερικό.

Το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι αγγίζει τουλάχιστον τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα αδικήματα που διερευνώνται αφορούν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Στο πλαίσιο των ερευνών δεσμεύτηκαν πέντε ακίνητα στην Αττική που ανήκουν σε τρία από τα ερευνώμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη:

Ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά. Μία εξοχική κατοικία στη Λαυρεωτική. Ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι. Ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.



Το λογισμικό με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη»

Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται ο μηχανισμός απόκρυψης των πραγματικών εσόδων. Οι υπεύθυνοι φέρονται να είχαν προβεί σε ειδική παραμετροποίηση του λογισμικού παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων.

Μέσω της επιλογής «κέρασμα-απόδειξη», το ηλεκτρονικό σύστημα δεν εξέδιδε φορολογικά παραστατικά για παραγγελίες που εκτελούνταν και παραδίδονταν κανονικά στους καταναλωτές. Με τη μέθοδο αυτή αποκρύπτονταν οι πωλήσεις και δεν αποδίδονταν οι προβλεπόμενοι φόροι, ενώ παράλληλα φέρονται να υποβάλλονταν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού για την αποφυγή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται από το μπλόκο των 35 εκατ. ευρώ

Παρότι η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των εμπλεκομένων μέχρι του ποσού των 35 εκατομμυρίων ευρώ, θεσπίζονται ρητές εξαιρέσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται η αποδέσμευση κονδυλίων αποκλειστικά για:

Τη μισθοδοσία των εργαζομένων

Την εξόφληση προμηθευτών

Την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναγκαίων λειτουργικών δαπανών

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