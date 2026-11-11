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Η επαναλειτουργία 107 από τα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fan σηματοδοτεί την επόμενη ημέρα για την εταιρεία, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Όπως υπογράμμισε ο δικηγόρος των εργαζομένων, Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εξέλιξη αυτή αξιολογείται θετικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαλειφθούν οριστικά τα προβλήματα τόσο στις σχέσεις της διοίκησης με το προσωπικό όσο και στις συνεργασίες με τους διαχειριστές των καταστημάτων franchise.
Σταδιακή επαναφορά των καταστημάτων
Εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά τρία καταστήματα, συγκεκριμένα στη Βούλα, τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και την Αρτέμιδα.
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του νομικού εκπροσώπου, η συγκεκριμένη καθυστέρηση δε συνδέεται με τη δικαστική και ελεγκτική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά αποδίδεται σε αμιγώς επιχειρησιακά ζητήματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν επιλυθεί εντός των επόμενων δύο έως τριών ημερών.
Εξόφληση δεδουλευμένων και τήρηση των νόμιμων ωραρίων
Σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζομένους, ο κ. Παπαστεριόπουλος διαβεβαίωσε ότι οι οφειλές έχουν πλέον εξοφληθεί, ενώ οι ελάχιστες εκκρεμότητες που απομένουν βρίσκονται ήδη υπό διαδικασία τακτοποίησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης της νομιμότητας στα ωράρια, επισημαίνοντας ότι αποτελεί απαράδεκτη πρακτική η απασχόληση εργαζομένων για οκτώ ή δέκα ώρες υπό το καθεστώς συμβάσεων μερικής απασχόλησης τεσσάρων ή πέντε ωρών.
Παράλληλα με την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τονίστηκε η αναγκαιότητα για διαφάνεια στη φορολογική διαχείριση των παραγγελιών. Σχετικά με το σύστημα λειτουργίας της εταιρείας, σημειώθηκε ότι το πρόβλημα δεν εντοπιζόταν στη δομή του, αλλά στην κακόπιστη και παράνομη εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα, γεγονός που επιβάλλει ουσιαστική εξυγίανση.
Ο φόβος των αντιποίνων
Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους οι παρατυπίες δεν είχαν καταγγελθεί νωρίτερα, επισημάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονταν υπό καθεστώς έντονου φόβου για τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή απώλεια της θέσης εργασίας τους, αποφεύγοντας ακόμα και την προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Η αποκάλυψη της υπόθεσης δεν προήλθε από καταγγελίες του προσωπικού, αλλά αναδείχθηκε στο πλαίσιο ενδοεταιρικής αντιπαράθεσης, παρότι οι πρακτικές υποδηλωμένης και υπερωριακής εργασίας ήταν γνωστές σε όσους βίωναν τις συνθήκες εκ των έσω. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι τα σωματεία είχαν επισημάνει κατά το παρελθόν την αναντιστοιχία ωραρίου και ασφαλιστικής κάλυψης, ωστόσο οι έλεγχοι που είχαν διενεργηθεί κρίθηκαν εκ των υστέρων ιδιαίτερα περιορισμένοι.
Οι προτεραιότητες του προσωπικού και η ευθύνη των ελέγχων
Το ενδεχόμενο αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν αποτελεί προτεραιότητα για το προσωπικό. Πρωταρχικό ζητούμενο παραμένει η ορθή και σύννομη λειτουργία της επιχείρησης, η πλήρης αμοιβή για τις πραγματικές ώρες παροχής έργου και η συνεπής κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Εφόσον αυτά διασφαλίζονται από την παρούσα διοίκηση, το ζήτημα της ιδιοκτησίας περνά σε δεύτερη μοίρα, παραμένοντας ως εναλλακτική λύση μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης.
Η Πολιτεία οφείλει πλέον να αναλάβει την ευθύνη για τη διενέργεια ουσιαστικών και συνεχών ελέγχων ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων.
Οι εργαζόμενοι υπήρξαν τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της κρίσης, καθώς πέρασαν μια παρατεταμένη περίοδο απόλυτης αβεβαιότητας, φτάνοντας στο χείλος του γκρεμού και υφιστάμενοι σοβαρή οικονομική ζημία.