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Αδιάκοπες είναι οι έρευνες των Αρχών για τους πέντε αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε έπειτα από την έκρηξη στην Πλάκα.

Υπενθυμίζουμε πως η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην οδό Λυσικράτους και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο από το πρώτο λεπτό και αγωνία επικρατεί στη γειτονιά για το αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα.

Διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ερευνούν την περιοχή ενώ λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα έθεσαν σε λειτουργία τα γεώφωνα, εξειδικευμένες συσκευές που ανιχνεύουν δονήσεις και κραδασμούς μέσα στο έδαφος και τις μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα. Προσπαθούν να βρουν το παραμικρό ίχνος των πέντε αγνοούμενων.

Παράλληλα, αυτή την ώρα ένας εκσκαφέας γκρεμίζει ό,τι έχει απομείνει από τα σίδερα και τα συντρίμμια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι είτε κανείς δεν ήταν μέσα στην οικία τη στιγμή της έκρηξης, είτε αν κάποιος βρισκόταν εντός του κτηρίου δεν βρίσκεται εν ζωή.

Βίντεο από τη Λυσικράτους:

Οι πέντε άνθρωποι που αγνοούνται

Πιθανώς αγνοούμενοι θεωρούνται τρεις Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του κτηρίου, που σωριάστηκε σε ερείπια και δεν είναι σαφές αν είχαν αναχωρήσει ή βρίσκονταν στο κτήριο τη στιγμή της έκρηξης. Επίσης δύο ηλικιωμένοι ένοικοι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που παρά τις κλήσεις στα κινητά τους δεν υπάρχει επικοινωνία μαζί τους.

Βίντεο από drone από την Πλάκα έπειτα από την έκρηξη:

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι»

Αναφορές από περιοίκους κάνουν λόγο για τριώροφο κτίσμα, όπου κατοικούσε ζευγάρι ηλικιωμένων. Το ισόγειο ήταν ακατοίκητο, στον 1ο όροφο το διαμέρισμα χρησιμοποιούταν ως ενοικιαζόμενο (Airbnb) και στον 2ο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο σημείο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτηρίου» είπε για τις έρευνες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Νωρίτερα, υπενθυμίζουμε πως η Πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο που παγιδεύτηκαν από θραύσματα και συντρίμμια και μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Γεννηματά. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για έκρηξη από φυσικό αέριο.

Βομβαρδισμένο τοπίο η Λυσικράτους

Συντρίμμια παντού, σπασμένες τζαμαρίες και ζημιές σε παρακείμενα κτήρια και αυτοκίνητα είναι η εικόνα που βλέπουμε από την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Στο σημείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, που πιθανότατα προκλήθηκε εξ’ αιτίας της έκρηξης. Στην περιοχή έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς η Λυσικράτους έχει αποκλεισθεί για πεζούς και οχήματα ενώ έχει διακοπεί και η παροχή ρεύματος και φυσικού αερίου.