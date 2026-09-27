Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω γενετικού υλικού (DNA).

Θύματα της τραγωδίας υπήρξαν τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα Airbnb στον πρώτο όροφο, ανάμεσά τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι στο ταξίδι του μέλιτος και μια έγκυος γυναίκα, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ενοίκων του δευτέρου ορόφου, από όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη.

Η διαδικασία ταυτοποίησης και η συνδρομή της Αμερικανικής Πρεσβείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη διαδικασία της εργαστηριακής ταυτοποίησης των έξι σορών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Οι αρχές έχουν καλέσει τους συγγενείς των θυμάτων να μεταβούν στην ελληνική πρωτεύουσα ώστε να δώσουν δείγματα γενετικού υλικού (DNA), τα οποία θα διασταυρωθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια με τα δείγματα από τις σορούς.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχει πλήρη προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των Αμερικανών υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η ταυτοποίηση των στοιχείων των ενοίκων φέρνει στο φως ανθρώπινες ιστορίες που προκαλούν βαθιά θλίψη.

Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, οι τρεις αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές:

Φλορίντα Χότζα (Florinda Hoxha) και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ (Ian Alexander Kirkpatrick): Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα και βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο του ταξιδιού του μέλιτος.

και ο σύζυγός της Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα και βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο του ταξιδιού του μέλιτος. Φλορίν Χότζα (Florin Hoxha): Αδελφός της Φλορίντα.

Αδελφός της Φλορίντα. Έρις Τσάνι (Eris Cani): Σύζυγος του Φλορίν. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, στοιχείο που αναμένεται να επιβεβαιωθεί επίσημα από τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.

Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, από το οποίο σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προήλθε η καταστροφική έκρηξη, έχασαν τη ζωή τους οι μόνιμοι ένοικοι Αθηνά Παπαπρέσκου, 78 ετών, ελληνικής υπηκοότητας και Έντμοντ Χινγκς (Edmond Hinges), 77 ετών, Βρετανός υπήκοος και σύζυγος της 78χρονης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΔΑΕΕ στο σημείο της καταστροφής

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Πλάκα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος συλλέγει κρίσιμα ευρήματα και στοιχεία από τα συντρίμμια του κτηρίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη και την ακαριαία κατάρρευση των δομικών στοιχείων του ακινήτου.