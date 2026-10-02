«Ήταν πραγματική ζωή. Δεν ήταν ταινία, ούτε εφιάλτης». Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο Κλάιντ Χότζα τις δραματικές στιγμές που η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι τα τέσσερα αγαπημένα τους πρόσωπα βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη πριν από μια εβδομάδα.

Ο αδελφός του Κλάιντ, ο 36χρονος Φλόριν, η σύντροφός του Έρις Κάνι, 39 ετών, η αδελφή του Φλόριντα, 34 ετών, και ο σύζυγός της, Ίαν Κίρκπατρικ, 37 ετών, ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, η ζωή της οικογένειας άλλαξε για πάντα. Η έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί κατεδάφισε το διώροφο κτίριο στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και οι τέσσερις Αμερικανοί, μέλη μιας οικογένειας αλβανικής καταγωγής.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις», δήλωσε ο Κλάιντ στη Daily Mail, προσθέτοντας πως: «Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο. Διάβαζα, προσπαθώντας απλώς να διαχειριστώ την απόγνωση, τον πόνο, το άγχος».

«Δεν είχαν επιβιβαστεί ποτέ στο αεροπλάνο»

Η οικογένεια είχε αρχικά την ελπίδα ότι οι τέσσερις μπορεί να είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. Όλοι τους ήταν κανονικά καταχωρημένοι στην πτήση τους προς τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 3 το μεσημέρι. Όταν όμως ο Κλάιντ επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία, πληροφορήθηκε ότι κανένας από τους τέσσερις δεν είχε επιβιβαστεί.

Ο ίδιος, η αρραβωνιαστικιά του, Σίντι, οι γονείς του, οι γονείς της Έρις και ο αδελφός του Ίαν έκλεισαν χωρίς χρονοτριβή εισιτήρια για την Αθήνα.

«Πετάξαμε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής με πολλή ελπίδα», ανέφερε και συνέχισε: «Παρέμενα αισιόδοξος. Σκεφτόμουν ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, από μεγαλύτερα πράγματα κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά υπήρχε πολύς φόβος και πολλή θλίψη».

Καθώς η οικογένεια πλησίαζε στην Ελλάδα, όμως, η ελπίδα άρχισε να σβήνει. Η Σίντι γύρισε προς τον Κλάιντ και του είπε ότι δύο Αμερικανοί είχαν επιβεβαιωθεί νεκροί κάτω από το κτίριο.

«Ήθελα να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω την αλήθεια», του είπε. «Πήγα στο μπάνιο για δέκα λεπτά. Απλώς είπα: “Μετανιώνω, Θεέ μου, σε μισώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου το κάνεις αυτό”. Και έμεινα εκεί λέγοντας αυτό».

«Χάσαμε δύο αδέλφια και δύο μέλη της οικογένειάς μας»

Όταν η οικογένεια συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τους ενημέρωσαν ότι ήταν «πολύ πιθανό» τα αγαπημένα τους πρόσωπα να είχαν σκοτωθεί στην έκρηξη.

«Καταλάβαμε ότι αυτό είναι πραγματικό. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι εφιάλτης ή κάτι τέτοιο. Είναι η πραγματική ζωή», είπε ο Κλάιντ στη Daily Mail.

Γύρω του, η οικογένειά του ξέσπασε σε κλάματα. «Έχασα δύο από τα αδέλφια μου και δύο από τα αδέλφια εξ αγχιστείας μου. Ουσιαστικά τη μισή οικογένειά μου. Τώρα είναι περισσότερο από τη μισή οικογένειά μου».

Παράλληλα, περιέγραψε την απώλεια ως «απόλυτη καταστροφή», σημειώνοντας με πικρία ότι η αγάπη του για τις ταινίες ελληνικής τραγωδίας έμοιαζε πλέον «ειρωνική», καθώς βρισκόταν στην Αθήνα αντιμέτωπος με τη δική του τραγωδία.

Ο αδελφός του περίμενε το πρώτο του παιδί

Ο Φλόριν Χόξα και η Έρις Κάνι βρίσκονταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας ταξιδιωτικής παράδοσης που έχουν δημιουργήσει σαν ζευγάρι, ενώ μια λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε, κάνει την τραγωδία ακόμα πιο οδυνηρή: η Έρις ήταν πέντε μηνών έγκυος.

«Ο Φλόριν και η Έρις ήταν μαζί για πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να κάνουν γάμο. Αλλά η Έρις ήταν έγκυος, πέντε μηνών, και περίμεναν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι», είπε ο Κλάιντ. «Η μελλοντική μου ανιψιά».

Ο Κλάιντ αποκάλυψε επίσης ότι είχε μιλήσει και με τα δύο αδέλφια του το βράδυ πριν από την έκρηξη. «Και οι δύο γονείς μου μιλούσαν μαζί τους κάθε μέρα. Οι γονείς της Έρις μιλούσαν μαζί της κάθε μέρα».

Η αδελφή του είχε παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν

Η Φλόριντα και ο Ίαν είχαν παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν από την τραγωδία. Η οικογένεια είχε γιορτάσει τον γάμο τους και στη συνέχεια το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο Μεξικό για ένα σύντομο ταξίδι μετά τον γάμο.

«Είχαν γιορτάσει την αγάπη και τη χαρά τους», είπε ο Κλάιντ και αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να βρίσκεται και ο ίδιος σε εκείνο το ταξίδι. «Μπορεί να ήμουν κι εγώ σε αυτό το ταξίδι. Είναι καταστροφικό ακόμη και να το σκεφτώ. Τουλάχιστον από την πλευρά των γονιών μου, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχαν κάνει».

«Ο Φλόριν ήταν ο καλύτερός μου φίλος»

Ο Κλάιντ περιέγραψε τον μεγαλύτερο αδελφό του ως τον «καλύτερό του φίλο». «Ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ως μεγαλύτερο αδελφό. Αυτός που σου φωνάζει, αλλά το επόμενο λεπτό σε αγαπάει».

Τα δύο αδέλφια είχαν ιδρύσει μαζί κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Γουέστσεστερ της Νέα Υόρκης. «Δουλεύαμε μαζί κάθε μέρα. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Υπήρχε μια σύνδεση που ήταν πραγματικά μοναδική».

Για την Έρις, η οποία εργαζόταν ως φαρμακοποιός με ειδίκευση στις λοιμώξεις και ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο Touro College of Pharmacy, μίλησε ως έναν ιδιαίτερα τρυφερό άνθρωπο. «Ήταν μια πολύ, πολύ ευγενική ψυχή. Αγαπούσε όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά τους πάντες».

Η αδελφή του, Φλόριντα, ήταν δικηγόρος και εργαζόταν ως ανώτερη νομικός σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. «Ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα όντα που έχω γνωρίσει», είπε. Είχε αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στη βοήθεια ανθρώπων που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν νομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στην αλβανική κοινότητα των ΗΠΑ και ήταν πρόεδρος του Albanian Professional Entrepreneurs Networking.

«Έφερε πολλούς ανθρώπους κοντά. Βοήθησε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που φρόντιζε τους άλλους και άκουγε όποιον την είχε ανάγκη».

Ο Ίαν Κίρκπατρικ, σύζυγος της Φλόριντα, ήταν αντιπρόεδρος του ιαπωνικού χρηματοπιστωτικού ομίλου Mitsubishi UFJ Financial Group. Ο Κλάιντ τον περιέγραψε ως «εξαιρετικό, αστείο, χαρισματικό, έξυπνο και υπέροχο άνθρωπο». Μάλιστα, αν και δεν είχε αλβανική καταγωγή, είχε αρχίσει να μαθαίνει αλβανικά προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με τη γιαγιά της συζύγου του και άλλους συγγενείς της οικογένειας. «Τα αλβανικά είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα για να μάθεις. Εκείνος όμως το είχε αναλάβει ως μια μορφή σεβασμού προς τον άνθρωπο που αγαπούσε».

Η έρευνα για την έκρηξη

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια της φονικής έκρηξης. Μέχρι στιγμής, η βασική εκτίμηση είναι ότι προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. «Έχουμε διαβάσει ότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχε μυρωδιά αερίου για μήνες ή ακόμη και έναν χρόνο», ανέφερε ο Κλάιντ.

Στον δεύτερο όροφο ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 78χρονος άνδρας και η 77χρονη σύζυγός του. Το διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εκτιμάται ότι εκεί σημειώθηκε έκρηξη, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ήταν ο μόνος όροφος του κτιρίου που διέθετε ενεργή παροχή φυσικού αερίου.

«Δεν κατηγορούμε κανέναν, θέλουμε μόνο να ξέρουμε τι συνέβη»

Ο Κλάιντ παραμένει στην Αθήνα, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή των σορών των τεσσάρων αγαπημένων του προσώπων στις ΗΠΑ.

«Μας έχουν ανακοινώσει ότι και οι τέσσερις σοροί έχουν ανασυρθεί, αλλά περιμένουμε την άδεια για να τις μεταφέρουμε στο σπίτι», είπε, προσθέτοντας πως η οικογένεια έχει ενημερωθεί από την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι οι ελληνικές αρχές και η Πυροσβεστική αντιμετωπίζουν την υπόθεση «με τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα».

«Δεν είμαστε θυμωμένοι. Θέλω να πω, η θλίψη είναι και θυμός. Η θλίψη είναι πολλά πράγματα. Αλλά δεν κατηγορούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς λίγη ηρεμία, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι πραγματικά καταστροφικό», πρόσθεσε.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε εκφράσει δημοσίως τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των Αμερικανών τουριστών, δηλώνοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον Κλάιντ, η ίδια επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και με την οικογένειά του. «Η πρεσβεία ήταν απίστευτη. Ήταν τόσο βοηθητική, τόσο υποστηρικτική και τόσο ανθρώπινη», είπε.