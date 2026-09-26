Οι διασώστες και τα τεχνικά συνεργία της Πυροσβεστικής και του Δήμου έχουν φτάσει στον χώρο των υπνοδωματίων μέσα στα χαλάσματα από την έκρηξη προκειμένου να εντοπίσουν οι 5 αρνούμενοι. Τις πρώτες πρωινές ώρες ανεύρει νεκρή απο τα ερείπια μια γυναίκα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν 78 ετών, ζούσε στον δεύτερο όροφο και βρέθηκε στο μπάνιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερειπίων έχει ξεμπαζωθεί όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας ενώ το κτήριο πηγαίνει για ολική αχρησία μετά και την αυτοψία που πραγματοποίησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής η έκρηξη προκλήθηκε απο διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής όλες οι σχετικές έρευνες τόσο απο τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής όσο και από την ΔΕΠΑ αλλά και τους ειδικούς πυροτεχνουργούς.

Να σημειωθεί πως υπάρχει διακοπή ρεύματος σε όλο το τετράγωνο, στο σημείο της έκρηξης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στην οδό Λυσικράτους, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στα χαλάσματα με ειδικό εξοπλισμό, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους. Η γυναίκα που εντοπίστηκε στα συντρίμμια ανασύρθηκε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Πλέον, οι έρευνες επικεντρώνονται στους υπόλοιπους πέντε αγνοούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (AirBnB) στον πρώτο όροφο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε εντοπιστεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια που ανοίκουν στον Ian και την Florida και το μισθωτήριο του καταλύματος, στοιχείο που είχε ενισχύσει την αγωνία για την τύχη των ενοίκων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως η παρέα των τουριστών δεν εμφανίστηκε ποτέ για την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής της (Delta Airlines) στις 15:30 της ίδιας ημέρας

«Διαρροή αερίου η πιο πιθανή αιτία σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σπινθήρα»

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του αρμόδιου Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής.

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων. Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής». «Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει: «Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή». Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής: «Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».

Κίνδυνος και στα διπλανά κτήρια

Σημαντικές είναι και οι ζημιές που έχουν καταγραφεί στα γειτονικά κτίρια. Το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα, τζαμαρίες, ρολά και παντζούρια, ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή για να διαπιστωθεί ποια κτίρια μπορούν να παραμείνουν κατοικήσιμα.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν την προσεκτική απομάκρυνση των μπάζων, καθώς κάθε σημείο του κατεστραμμένου κτιρίου ερευνάται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων.