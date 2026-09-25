Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων.

Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής».

«Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή».

Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής:

«Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».

Ερωτηθείς εάν οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα θα μπορούσαν να αντιληφθούν μια τέτοια διαρροή απαντά:

«Εντάξει, γενικά το φυσικό αέριο είναι άοσμο, αλλά προστίθεται μέσα μία ουσία η οποία μυρίζει. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να το αντιληφθούν. Τώρα άμα κοιμόντουσαν, μπορεί και να μην το αντιλήφθηκαν αν ήταν μέσα. Το βασικό είναι ότι όταν έχουμε διαρροή κάποιου αερίου σε κλειστό χώρο, δημιουργείται μία εκρηκτική ατμόσφαιρα. Έχει σχέση με την ποσότητα του αερίου που υπάρχει στον κλειστό χώρο και στο οξυγόνο. Όταν αυτό φτάσει σε μία συγκεκριμένη ποσόστωση, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο εάν υπάρξει κάποιο ερέθισμα, κυρίως φλόγα, σπίθα και τα λοιπά, ενεργοποιείται μία έναυση και αυτό οδηγεί σε μία μεγάλη έκρηξη όλης της ποσότητας του αερίου σε σχέση με το οξυγόνο».

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει την έναυση ;

«Εκτός από την άμεση φλόγα, όπως είναι ένα τσιγάρο, ένας αναπτήρας και τα λοιπά, μέσα στα σπίτια υπάρχουν συσκευές, όπως είναι το ψυγείο ή ένα πλυντήριο, αλλά το κυριότερο είναι ένας διακόπτης. Ο διακόπτης όταν τον ανοίγουμε και τον κλείνουμε, δημιουργεί ένα ηλεκτρικό τόξο. Οπότε αν υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα και εκείνη τη στιγμή πατήσεις τον διακόπτη, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό τόξο, μία μικρή σπίθα μέσα στο εσωτερικό του διακόπτη, και αυτό οδηγεί σε έναυση και έκρηξη. Ή αν δεν κάνει κάποια ενέργεια ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σπίτι, το ψυγείο κυρίως που έχει ένα ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο ανά τακτά διαστήματα λειτουργεί και σταματάει, την ώρα που μπαίνει σε λειτουργία δημιουργείται ένας ηλεκτρικός σπινθήρας στις επαφές του ηλεκτρικού μοτέρ του. Οπότε σε ποσόστωση, το πρώτο είναι ο διακόπτης και δεύτερο είναι το ψυγείο».