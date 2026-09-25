Σε θρίλερ εξελίσσεται η έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Από νωρίς το πρωί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν να εντοπίσουν τα ίχνη των έξι αγνοούμενων ανθρώπων που διέμεναν στο κτήριο.

Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση στη γειτονιά της Λυσικράτους, όπου καταγράφηκε το συμβάν λίγο μετά τις 07:30 το πρωί.

Εντοπίστηκαν δύο διαβατήρια, με τα ονόματα Ian και Florida, τα οποία ανήκουν στους δύο εκ των τεσσάρων Αμερικανών που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης της πολυκατοικίας. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κράτηση στο Airbnb έγινε στο όνομα Ian και πρόκειται για έναν άνδρα 37 ετών.

Λίγο νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, βρέθηκε ακόμη, μια γυναικεία τσάντα μέσα στα χαλάσματα, η οποία φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Περισσότερες πληροφορίες για τους αγνοούμενους δεν έχουν γίνει γνωστές.

Μετά την απομάκρυνση των μπαζών, αναμένεται να επιχειρήσουν εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΠΑ και πυροτεχνουργοί, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το πώς ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη. Οι έρευνες αυτές αναμένεται να κρατήσουν όλη τη νύχτα.

Οι έξι άνθρωποι που ψάχνουν οι διασώστες στα συντρίμμια

Οι δύο εκ των έξι αγνοούμενων είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε στον δεύτερο όροφο του τριώροφου κτηρίου. Πρόκειται για έναν Βρετανό και μια Ελληνίδα, 77 και 78 ετών αντίστοιχα.

Στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ένας νεαρός Αμερικανός, ο πατέρας του, η μητέρα του και η νεαρή του φίλη. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι Αμερικάνοι θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα αεροπορικώς στις 15.00, όλοι. Σύμφωνα με τις έρευνες δεν πέταξαν ποτέ. Η Αμερικανική Πρεσβεία ενημέρωσε τις ελληνικές Αρχές.

Αμέσως μετά την έκρηξη οι αστυνομικές Αρχές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και με τα κινητά τηλέφωνα των ηλικιωμένων αλλά δεν κατέστη εφικτό.

Βίντεο από την επιχείρηση εντοπισμού των ανθρώπων στην Πυροσβεστική:

«Διαρροή αερίου η πιο πιθανή αιτία σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σπινθήρα»

Για την πιθανή αιτία που μπορεί να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στη οδό Λυσικράτους στην Πλάκα μίλησε στο Ζοugla.gr ο Γιώργος Τσαπάρας, Πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και ειδικός εκρήξεων.

Όπως υποστήριξε, «σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο, φαίνεται πως η έκρηξη έχει γίνει στον δεύτερο όροφο της κατοικίας αυτής». «Είναι μία παλιά κατοικία από ό,τι φαίνεται και η στατικότητά της δεν είναι τόσο ισχυρή. Από τα μακροσκοπικά στοιχεία της έκρηξης και τις ζημιές που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο, φαίνεται σαν να έχει πραγματοποιηθεί μία έκρηξη αερίου στον πάνω όροφο, στον δεύτερο όροφο δηλαδή. Φαίνεται και στη φωτογραφία μία μαυρίλα στο ταβάνι του δεύτερου ορόφου, στο κτήριο που έχει απομείνει», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Η έκρηξη έπληξε το δομικό μέρος του κτηρίου, τις κολώνες δηλαδή και την οροφή. Κατέρρευσε πιθανόν η οροφή, μαζί με κάποιες κολώνες, και συμπαρέσυρε τα πάντα, πιθανόν και το κάτω πάτωμα να έχει υποστεί ζημιά. Οπότε αφού διερράγησαν οι κολώνες του οικοδομήματος, κατέρρευσε η οροφή και καταπλάκωσε… μετά υπήρξε μια ακολουθία, έφυγε όλο το τοιχίο το δεξί που ακουμπούσε στο διπλανό κτήριο, που και αυτό ήταν παλιό. Βλέπουμε ότι είναι πετρόχτιστο το διπλανό κτήριο, όπως κοιτάζουμε από τον δρόμο το κτήριο στα δεξιά είναι και αυτό πετρόχτιστο, με αποτέλεσμα όλα τα μπάζα να καταπλακώσουν την οικοδομή».

Ερωτηθείς για την αιτία που προκάλεσε αυτή την ισχυρή έκρηξη, ο πρώην πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφής:

«Εγώ αυτό που παρατηρώ, με μεγάλο ποσοστό θεωρώ ότι είναι έκρηξη αερίου. Το πιο πιθανό είναι έκρηξη φυσικού αερίου, γιατί είναι στο πάνω μέρος του κτηρίου. Ειδικά τα αέρια έχουν διαφορετική πορεία όταν έχουμε διαρροή. Στο φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο του αέρα, έχει την τάση να ανεβαίνει στα πάνω διαμερίσματα, πάει προς τα πάνω. Οπότε οπουδήποτε και αν είχε διαρροή στο κτήριο αυτό, άρχισε να συσσωρεύεται στο πάνω μέρος. Γι’ αυτό βλέπουμε και την εκτόνωση προς τα πάνω. Εάν η εκκίνηση της φλόγας ήταν και στο πάνω μέρος, αυτό ενισχύει αυτά που βλέπουμε. Το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε στον πάνω μέρος και η έναυση πραγματοποιήθηκε στον δεύτερο όροφο».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων και αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Στο σημείο παραμείνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακέιμενο κτήριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ».