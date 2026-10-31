Φωτογραφίες-ντοκουμέντο από τις σωληνώσεις φυσικού αερίου της πολυκατοικίας στην Πλάκα, ρίχνουν νέο φως στη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα στα συντρίμμια, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν ολόκληρο τον μηχανισμό της παροχής φυσικού αερίου, μαζί με το ρολόι και τις σωληνώσεις που το περιέβαλλαν.

Η εξέταση του υλικού αποκάλυψε, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δύο κρίσιμα σημεία: εκείνο όπου οι δράστες φέρονται να έκοψαν σωλήνα προκειμένου να τον αφαιρέσουν και ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο προκλήθηκε θραύση που οδήγησε σε διαρροή φυσικού αερίου.

Στις φωτογραφίες της έρευνας, το πρώτο σημείο σημειώνεται με μπλε κύκλο, και το δεύτερο με κόκκινο, αποτυπώνοντας τις δύο διαφορετικές παρεμβάσεις στη σωλήνωση.

Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έκοψε τον σωλήνα

Από την έρευνα της ΔΑΕΕ προέκυψε η εμπλοκή τριών ανδρών, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Οι τρεις αναγνώρισαν τους εαυτούς τους στο βιντεοληπτικό υλικό που τους επέδειξαν οι ερευνητές, και το οποίο τους καταγράφει κατά την είσοδό τους στην πολυκατοικία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κανείς από τους τρεις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την κοπή του σωλήνα.

Ο 55χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι τον σωλήνα έκοψε ο 34χρονος Αλβανός, ενώ εκείνος από την πλευρά του αποδίδει την πράξη στον 55χρονο. Ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών, ληστειών, ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Ο ένας από τους δύο Έλληνες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό, καθώς από το 1985 μέχρι και το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές.

Ο δεύτερος Έλληνας κατηγορούμενος φέρεται να έχει καταγραφεί σε άλλες 13 υποθέσεις από το 2008 έως το 2026, επίσης για αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά.

Όσον αφορά τον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές περισσότερες από 20 φορές, για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και ληστείας.

Συνολικά, οι προηγούμενες καταγεγραμμένες εμπλοκές των τριών με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των τριών ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και επήλθε θάνατος, για έκρηξη με αντίστοιχο αποτέλεσμα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορίες αποτελούν το κατηγορητήριο της υπόθεσης και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.