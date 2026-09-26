Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (26/9) στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στο κτήριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και την ανάσυρση όλων των αγνοουμένων, με εντολή του Υπουργού, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της 1ης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών.

Στο σημείο θα παραμείνουν επίσης ο Επικεφαλής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, για τα παρακείμενα διατηρητέα κτήρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους.

Ο Υπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύωρη και απαιτητική επιχείρηση.