Νέα οπτικά ντοκουμέντα, φέρνουν στην επιφάνεια κρίσιμα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες της πολύνεκρης έκρηξης στο κτήριο της Πλάκας.

Στο υλικό, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αποτυπώνονται τα ευρήματα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τα οποία εντόπισαν και αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει τον μετρητή με την κεντρική παροχή.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, συνολικού μήκους κάτω των δύο μέτρων, τοποθετήθηκε τη δεκαετία του 1990 για την ηλεκτροδότηση/τροφοδοσία του διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο.

Τόσο ο μετρητής —ο οποίος φέρει εμφανή σημάδια από τη φωτιά— όσο και το τμήμα του αγωγού, έχουν κατασχεθεί και μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για εξειδικευμένες αναλύσεις, ώστε να εξακριβωθεί αν πληρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν εκσκαφή στο σημείο του κεντρικού αγωγού.

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε ο ANT1:

Η πορεία της ανάφλεξης και το ενδεχόμενο σπινθήρα

Αν και η κύρια ισχύς του ωστικού κύματος εκτονώθηκε στον δεύτερο όροφο, η αποτύπωση των ζημιών δείχνει πως η ανάφλεξη επεκτάθηκε ταχύτατα και μέχρι το ισόγειο. Οι ερευνητές έχουν αφαιρέσει από τον χώρο διάφορες ηλεκτρικές συσκευές, προσπαθώντας να συνθέσουν το χρονικό της καταστροφής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ακόμα και η απλή ενεργοποίηση ενός διακόπτη φωτισμού ενδέχεται να στάθηκε αφορμή για την πυροδότηση του αερίου.

Το πιστοποιητικό στεγανότητας και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων

Την ίδια ώρα, τραγική λεπτομέρεια αποτελεί το γεγονός ότι τα θύματα βρέθηκαν στους χώρους των υπνοδωματίων. Στο επίκεντρο της προανακριτικής διαδικασίας βρίσκεται ο προσδιορισμός της ακριβούς εστίας της διαρροής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2026 είχε εκδοθεί επίσημο πιστοποιητικό στεγανότητας για το συγκεκριμένο διαμέρισμα, φέροντας υπογραφή μηχανικού για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Τις επόμενες ημέρες, οι Αρχές θα προχωρήσουν στην εξέταση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία του πρωινού της Παρασκευής.