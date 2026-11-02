Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες προκειμένου να απολογηθούν για την έκρηξη στο νεοκλασικό κτήριο της Πλάκας, η οποία οδήγησε στον θάνατο έξι ενοίκων.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, 37 και 55 ετών, και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι ήταν γνώριμοι στις Αρχές με 68 παλαιότερες συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές και εγκληματική οργάνωση.

Το σε βάρος τους κατηγορητήριο περιλαμβάνει τρία κακουργήματα: εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, έκρηξη με τα ίδια χαρακτηριστικά και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, όλα κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, διώκονται και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή και κατά συναυτουργία. Λόγω απουσίας συνηγόρων, τους έχουν διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σοκαριστικά ντοκουμέντα από την έκρηξη

Η σφοδρότητα της έκρηξης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται ένα σχολικό λεωφορείο με 12 μαθητές να κινείται στον στενό δρόμο, ακολουθούμενο από ένα αυτοκίνητο.

Ξαφνικά ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το κτήριο και συντρίμμια εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση. Κανένας από τους επιβαίνοντες στο σχολικό δεν τραυματίστηκε, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου γλίτωσε με ελαφρά τραύματα παρά τις σημαντικές ζημιές από το ωστικό κύμα.

Ένα δεύτερο βίντεο, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, δείχνει τους τρεις φερόμενους ως δράστες να διαφεύγουν κρατώντας το κλεμμένο κομμάτι σωλήνα.

Πώς προκλήθηκε η μοιραία διαρροή

Η ανείπωτη τραγωδία αποδίδεται σε δολιοφθορά στο δίκτυο του φυσικού αερίου, στην προσπάθεια των τριών ανδρών να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου στις 2 τα ξημερώματα οι δύο εξ αυτών εισήλθαν στο κτήριο, ενώ ο τρίτος επιτηρούσε τον χώρο από το πεζοδρόμιο. Αφού αφαίρεσαν χαλκό από τον πρώτο όροφο, επιχείρησαν να αποκολλήσουν σωλήνα και στον δεύτερο.

Το φυσικό αέριο διέρρεε συνεχώς υπό πίεση επί περίπου 5,5 ώρες. Καθώς ήταν ελαφρύτερο από τον αέρα και το κλιμακοστάσιο ήταν «τυφλό» (χωρίς παράθυρα ή αερισμό), ανέβηκε στα ανώτερα επίπεδα, κατέκλυσε τη σκάλα και μπήκε από τις χαραμάδες της πόρτας στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Οι δράστες που παραβίασαν το κτήριο και διέφυγαν, με τον έναν να κρατά τον κομμένο χαλκοσωλήνα:

Εκεί λύγισαν έναν χαλκοσωλήνα προκαλώντας διαρροή αερίου και μόλις αντιλήφθηκαν τη ζημιά εγκατέλειψαν την προσπάθεια και αποχώρησαν. Στις 07:30 το πρωί, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου άναψε το φως στο μπάνιο.

Ένας σπινθήρας προκάλεσε την ανάφλεξη του συσσωρευμένου αερίου, με αποτέλεσμα το κτήριο να καταρρεύσει και να καταπλακώσει τους έξι ενοίκους, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί έπειτα από πολύωρες προσπάθειες.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις κλοπών, ληστειών, ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.

Ο ένας από τους δύο Έλληνες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό, καθώς από το 1985 μέχρι και το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές.

Ο δεύτερος Έλληνας κατηγορούμενος φέρεται να έχει καταγραφεί σε άλλες 13 υποθέσεις από το 2008 έως το 2026, επίσης για αδικήματα που σχετίζονται με κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά.

Όσον αφορά τον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές περισσότερες από 20 φορές, για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και ληστείας.

Συνολικά, οι προηγούμενες καταγεγραμμένες εμπλοκές των τριών με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.

Oι 34 ημέρες ερευνών των Αρχών

Για την ταυτοποίηση των δραστών χρειάστηκαν 34 ημέρες ερευνών. Η χαρτογράφηση των κινήσεών τους και η συνδρομή δύο πραγματογνωμόνων (ηλεκτρολόγου μηχανικού και χημικού) επιβεβαίωσαν πως η διαρροή προήλθε από την εσωτερική εγκατάσταση του δεύτερου ορόφου, οδηγώντας στη διασταύρωση των στοιχείων και την έκδοση των ενταλμάτων.

Την απόγνωση της οικογένειας των Αμερικανών θυμάτων μετέφερε ο δικηγόρος της, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως οι συγγενείς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη αξία του χάλκινου σωλήνα.