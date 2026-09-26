Η τραγωδία που συντελέστηκε μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου της οδού Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι (26/9) μετά την ολοκλήρωση της ανάσυρσης των έξι σορών, των άτυχων ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στα ερείπια, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία της ΕΜΑΚ.

Πλέον, έγιναν γνωστά και τα ονόματα των θανόντων, που εντοπίστηκαν στους δύο ορόφους του κτηρίου όπου διέμεναν.

Συγκεκριμένα, από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το νοικιασμένο μέσω Airbnb, ανασύρθηκαν νεκροί η Φλορίντα Χότζα (Florida Ηoxha) και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ (Ian Alexander Kirpatrick), οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα, όπως επίσης και οι συγκάτοικοί τους, η Έρις Τσάνι (Eris Cani) και ο σύζυγός της Φλορίν Χότζα (Florin Ηoxha).

Οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα, ενώ ο Κίρκπατρικ, Αμερικανός.

Το πλέον τραγικό στοιχείο, είναι το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και ήρθαν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

«Το κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλορίντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι είχαν εντοπιστεί στα συντρίμμια, διαβατήρια με τα ονόματά τους.

Όσο για το άλλο νεαρό ζευγάρι, την Έρις Τσάνι και τον Φλορίν Χότζα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι περίμεναν παιδί καθώς η γυναίκα ήταν έγκυος.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πρόκειται για την Αθηνά Παπαπρέσκου (Athina Papapresku) 78 ετών και τον Έντμοντ Χινγκς (Edmond Hings), 77 ετών, βρετανικής καταγωγής. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, ήταν το πρώτο που εντοπίστηκε, με τη σορό της γυναίκας να ανασύρεται πρώτη χρονολογικά και αυτή του συζύγου της λίγες ώρες αργότερα.