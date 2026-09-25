Εξαιρετικά συγκεχυμένη είναι η κατάσταση στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα όπου ειδικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με σκυλιά, γεώφωνα και θερμικές κάμερες επιχειρούν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια που άφησε η τρομαχτική έκρηξη.

Μέχρι στιγμής, ούτε τα σκυλιά της ΕΜΑΚ, ούτε και τα γεώφωνα έχουν εντοπίσει άνθρωπο εν ζωή κάτω από τα ερείπια.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με κάποιον από τους αγνοούμενους.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο. Πρόκειται για έναν Ελληνοβρετανό και μια Βρετανίδα, 77 και 78 ετών αντίστοιχα. Στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ένας νεαρός Αμερικανός, ο πατέρας του, η μητέρα του και η νεαρή του φίλη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα αεροπορικώς στις 15.00, όλοι. Σύμφωνα με τις έρευνες δεν πέταξαν ποτέ. Η Αμερικανική Πρεσβεία ενημέρωσε τις Ελληνικές Αρχές.

Αμέσως μετά την έκρηξη οι Αστυνομικές Αρχές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τα κινητά τηλέφωνα του ηλικιωμένου ζευγαριού αλλά δεν κατέστη εφικτό.

Εν τω μεταξύ γύρω στις 17.00 το απόγευμα εντοπίστηκε μια τσάντα στα χαλάσματα η οποία φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Η Πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει επιπλέον στοιχεία για το περιεχόμενο αυτής της τσάντας.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μια πραγματική μάχη με τον χρόνο, επιχειρώντας με εξαιρετική προσοχή ανάμεσα στα συντρίμμια, την ώρα που οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, εάν υπάρχουν, αρχίζουν να εξανεμίζονται.

Λίγο μετά τις 18.00 έγινε γνωστό ότι τα συνεργεία άρχισαν το ξεμπάζωμα του χώρου προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της έκρηξης και οι διαδρομές των σωληνώσεων του φυσικού αερίου.

Μετά την απομάκρυνση των μπαζών, επι τόπου θα επιχειρήσουν εξειδικευμένο συνεργείο της ΔΕΠΑ και εξειδικευμένες υπηρεσίες της Αστυνομίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το πώς ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη. Οι έρευνες αυτές αναμένεται να κρατήσουν όλη τη νύχτα.

Βίντεο από τη Λυσικράτους:

Βίντεο από drone από την Πλάκα έπειτα από την έκρηξη:

Συντρίμμια παντού, σπασμένες τζαμαρίες και ζημιές σε παρακείμενα κτήρια και αυτοκίνητα είναι η εικόνα που βλέπουμε από την οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.