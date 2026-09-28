Τον δύσκολο δρόμο προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών καλούνται να πάρουν οι συγγενείς των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε.

Η σκληρή διαδικασία της αναγνώρισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει από σήμερα, Δευτέρα (28/9). Ήδη, από το πρωί της Κυριακής, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον των θυμάτων βρέθηκαν στα ερείπια, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, συγγενής θύματος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις Αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σοροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση».

Σαρωτικές έρευνες στα συντρίμμια

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προκειμένου να ρίξουν «φως» στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Για ακόμα μια ημέρα, κλιμάκιο δέκα εξειδικευμένων στελεχών διεξάγει λεπτομερείς αυτοψίες και συλλέγει στοιχεία.

Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα την απομάκρυνση σχεδόν όλων των δομικών υλικών από το κατεστραμμένο κτήριο. Τα μπάζα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος, όπου εξετάζονται σχολαστικά από πραγματογνώμονες και αξιωματικούς της ΔΑΕΕ. Οι προανακριτικές ενέργειες συντονίζονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Το διαμέρισμα του 2ου ορόφου και το φυσικό αέριο

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς οι ισχυρότερες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η έκρηξη ξεκίνησε από τον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα αυτό ήταν το μοναδικό στο κτήριο που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία τροφοδοτούσε την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Στόχος των ερευνών είναι να βρεθούν τα στοιχεία που θα τεκμηριώσουν απόλυτα εάν το ωστικό κύμα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε πως είναι ακόμη νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πιθανότατα από κάποιο υλικό, αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, για το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο».

Έλεγχοι στατικότητας στη γειτονιά

Σήμερα, Δευτέρα, μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» και τα παρακείμενα κτήρια, καθώς ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας. Αν και κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων έχει ήδη κάνει μια πρώτη αυτοψία, οι νέοι έλεγχοι θα είναι πολύ πιο ενδελεχείς.

Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν το ισχυρό ωστικό κύμα έχει προκαλέσει βλάβες σε κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κατασκευών. Ήδη, για προληπτικούς λόγους, δύο διπλανά κτίσματα έχουν εκκενωθεί, καθώς υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και κρίθηκαν προσωρινά μη ασφαλή για κατοίκιση.