Η Hellenic Train δημοσίευσε μια ευχετήρια κάρτα λόγω των εορτών, η οποία προκάλεσε την οργή του Νίκου Πλακιά, που είχε χάσει τις δίδυμες κόρες του στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε», γράφει στην επίμαχη κάρτα η εταιρεία, με τον πατέρα των δύο άτυχων κοριτσιών να απαντάει, μέσω Facebook: «Η ευχετήρια κάρτα της εταιρείας που σκότωσε 57 αθώους».

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς και προσθέτει:

«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025. Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ. Δηλαδή, έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα, το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας, παρά όλοι εσείς!!!».

Δείτε την κάρτα της Hellenic Train και την ανάρτηση του κ. Πλακιά: