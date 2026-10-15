Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες ανάμεσα σε γονείς θυμάτων των Τεμπών και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, εξαιτίας της ενέργειας του τελευταίου να παρουσιάσει σήμερα κατά την ομιλία του από του βήματος της Βουλής, φωτογραφίες οστών, υποστηρίζοντας πως προέρχονται από τα θύματα της τραγωδίας.

Συγκεκριμένα στην πρωινή του ομιλία από το βήμα της Ολομέλειας, ο κ. Βελόπουλος είχε εμφανίσει φωτογραφίες, που όπως υποστήριξε, δείχνουν οστά θυμάτων των Τεμπών, τα οποία βρέθηκαν στις θέσεις Κουλούρι και Παντρεμένο. Οι φωτογραφίες, πρόσθεσε, βρέθηκαν πεταμένες σε κιβώτια δίπλα στο γραφείο του ανακριτή της υπόθεσης Σωτήρη Μπακαΐμη, τον οποίο κατήγγειλε ότι δεν τις συμπεριέλαβε στη δικογραφία. Μάλιστα, μετέβη στα υπουργικά έδρανα, χτυπώντας με ένταση το χέρι, αφήνοντας τις φωτογραφίες στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κάλεσε «να σταματήσει τις γελοιότητες».

Αποτέλεσμα των ενεργειών του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ήταν να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις τόσο από συγγενείς θυμάτων, όσο και από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Οι επίμαχες φωτογραφίες που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Πλακιάς: «Έκπληκτος είδα τον Βελόπουλο να δείχνει φωτογραφίες οστών ζώων στη Βουλή υποστηρίζοντας ότι είναι από θύματα στα Τέμπη»

Πρώτος ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στο δυστύχημα τις δύο κόρες του και την ανιψιά του, σε ανάρτησή του στο Facebook, δήλωσε έκπληκτος αλλά και οργισμένος για τις εν λόγω φωτογραφίες.

«Να ενημερώσω τον κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην Βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδές (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα», έγραψε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να είναι πολύ προσεκτικός, καθώς «βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριακο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα.

Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα.

Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Έκπληκτος παρακολούθησα τον @velopky Κυριακο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή ( μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .

Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα .

Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο . — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 15, 2026

Βλάχος: «Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση, μείνετε στα ξυλόλια, τα μυγάκια και τα κουνούπια, που είστε ειδικοί»

Αναλόγου ύφους και συναισθηματικής φόρτισης, ήταν και η ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου, αδερφού του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου, ο οποίος με ανάρτηση του στο Facebook έκανε λόγο για «προσβολή, ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια».

«Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια», έγραψε.

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Βλάχο, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μάλιστα, ακριβώς σαν σήμερα, πριν δυο χρόνια «ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ήμαρτον».

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Βλάχου

«Μη λέτε ο,τι να’ναι παρακαλώ, ιδιαίτερα με τόσο σοβαρά ζητήματα. Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια.

Και φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη δικογραφία, και με έκθεση πραγματογνωμοσύνης μάλιστα. Ακριβώς σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν, στις 15 Οκτωβρίου 2024, ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ήμαρτον.

Αυτό είναι, επιπλέον, προσβολή ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί».

Μη λέτε ο,τι να’ναι παρακαλώ, ιδιαίτερα με τόσο σοβαρά ζητήματα. Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια. Και φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη δικογραφία, και με έκθεση πραγματογνωμοσύνης μάλιστα. Ακριβώς σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν, στις 15 Οκτωβρίου 2024, ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ημαρτον. Αυτό είναι, επιπλέον, προσβολή ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί. — Βαγγέλης Βλάχος | Evan Vlachos (@EvanVlacho) October 15, 2026

Φλωρίδης: «Μια απάτη που ξεπερνά κάθε όριο»

Λίγες ώρες αργότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επικαλούμενος ανάρτηση του Νίκου Πλακιά και αφού μίλησε με ανακριτή, επανήλθε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι τα οστά των φωτογραφιών δεν ανήκουν σε ανθρώπους αλλά σε ζώα, που φυλάσσονταν σε κούτες εκτός δικογραφίας.

«Οι φωτογραφίες δεν αφορούν ανθρώπους αλλά οστά ζώων. Αυτά τα οστά, που βρίσκονται σε κούτες, εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκε ότι ανήκουν σε ζώα. Γι’ αυτό δεν ανήκουν στη δικογραφία», τόνισε, κάνοντας λόγο για απάτη που ξεπερνά κάθε όριο, ενώ άφησε αιχμές κατά του κ. Βελόπουλου για το γεγονός ότι δεν κατέθεσε τις εν λόγω φωτογραφίες στα πρακτικά.

Απάντηση στον κ. Φλωρίδη έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας λέγοντας ότι ο κ. Βελόπουλος έλαβε τις φωτογραφίες από τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη. «Είναι κι αυτός πατέρας», είπε. «Εμείς λέμε ότι αυτά που κατατέθηκαν σήμερα, μας τα έδωσε ο κ. Ασλανίδης. Μας είπε ότι αυτά βρέθηκαν εκεί. Εμείς λέμε όνομα, εσείς πείτε μας. Πoιος είναι αυτός που έκανε την εξέταση και ποιανού είναι το tweet. O κ. Ασλανίδης, που εκπροσωπεί το σύνολο των γονέων των Τεμπών, μας έδωσε αυτά τα χαρτιά», είπε ο κ. Χήτας.

«Κύριε Χήτα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εσάς. Από το 2024 είναι σε γνώση όλων ότι υπάρχει έκθεση ανθρωπολόγου που διαχώρισε τα οστά και έμειναν εκτός δικογραφία τα οστά που αφορούν ζώα. Αυτά ήρθατε να μας πείτε ότι συνιστούν έλλειψη στην ανάκριση. Δείτε τι σας γράφουν οι συγγενείς. Αυτά και ελπίζω να σταματήσετε να συνεχίζετε αυτήν την απάτη. Δεν σας οφελεί», απάντησε ο κ. Φλωρίδης.

Επιμένει ο Βελόπουλος για τις φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με γραπτή δήλωσή του, επανήλθε στο θέμα με τις φωτογραφίες, με οστά νεκρών από τα Τέμπη (όπως ισχυρίζεται ο ίδιος), τις οποίες κατέθεσε σήμερα το πρωί στον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη “μάνδρα Πανδρεμμένου” και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης “αμφισβητεί” ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο “ξεμπάζωμα” του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες. Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη “ανάλγητο κάθαρμα”. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».

Απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στις αθλιότητες Φλωρίδη Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν στον χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου», εύρήματα τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να παρέμβει προκειμένου να γίνει επιτέλους ο έλεγχος των οστών και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις από τις φωτογραφίες. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να του το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των συγγενών για το νέο «μπάζωμα» των οστών και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα το υλικό, αντί να το αμφισβητεί. #βελοπουλος #ελλαδα #βουλη #τεμπη — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) October 15, 2026

Η αρχική ανάρτηση του Βελόπουλου που αργότερα διέγραψε από το Facebook

Πριν την ανωτέρω ανάρτηση, ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε κάνει μια άλλη ανάρτηση στο Facebook, την οποία διέγραψε αργότερα, για να την αντικαταστήσει με την παραπάνω απαλείφοντας τις φωωτογραφίες.

«Η πραγματικότητα που είναι ο εφιάλτης Φλωρίδη:

Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου» και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες.

Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος απεκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη «ανάλγητο κάθαρμα». Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί».

Πλακιάς: «Η λέξη σεβασμός στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα; Ντροπή…»

Η παραπάνω ανάρτηση, με τις φωτογραφίες, πριν ακόμη διαγραφεί από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, προκάλεσε όπως ήταν φυσικό την οργή του Νίκου Πλακιά, ο οποίος σε νέα ανάρτησή του έγραψε: «Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου» για να συμπληρώσει: «Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ. Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα. Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα;»

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Ο @velopky μετά την ανάρτηση μου ανέβασε άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες δειγμάτων από το Κουλούρι και την μάντρα Πανδρεμμενου

Αυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων.

Βέβαια τα δείγματα που είναι στις φωτογραφίες είναι ταυτοποιημένα και έχουν παραδοθεί στους συγγενείς.

Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου .

Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ .

Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για εμάς τέσσερα χρόνια τώρα .

Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα .

Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα ;

Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα ;

Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα ;

Βέβαια μετά και όταν κατάλαβε τι έκανε (αν και δεν νομίζω να καταλαβαίνει και πολλά ) τις κατέβασε αλλά πλέον ήταν αργά .

Τουλάχιστον μπορούσε εκεί μέσα στην βουλή που έδειχνε τις φωτογραφίες από τα βοοειδή και τον σκύλο να δείχνει και μια με τον εαυτό του . — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 15, 2026

Βλάχος: «Όχι άλλα ψέματα, με αυτά τα ζητήματα – Μην κάνεις τον κόπο να το σβήσεις, υπάρχουν screenshots»

Την εν λόγω ανάρτηση του Κυριάκου Βελόπουλου, που διαγράφηκε αργότερα, σχολίασε και ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τρένο, αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Όχι άλλα ψέματα, ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Μείνε στο ξυλόλιο, στα μυγάκια και στα κουνούπια που είσαι ειδικός. Όλα τα δείγματα που ανέβασες έχουν ελεγχθεί, και ορισμένα μάλιστα έχουν ταυτοποιηθεί και παραδοθεί στις οικογένειες των θυμάτων. Μην κάνεις τον κόπο να το σβήσεις, οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί και υπάρχουν screenshots».