Ο Νίκος Πλακιάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοποθετήθηκε για το κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας που έχασε δύο παιδιά και μια ανιψιά στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών απάντησε σε σχόλιο χρήστη του X, ο οποίος υποστήριζε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Πάλεψα για μια λανθασμένη εκτίμηση. Πίστευα ότι δεν θα πολιτευόταν. Αντιμετώπισα με έντονη σφοδρότητα τις αιχμές του κ. Πλακιά και τον αδίκησα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει επηρεάσει την κρίση μας και τη διαύγεια της σκέψης μας», είχε γράψει ο χρήστης.

Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη . Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται . Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας . — La Casa De Papel (@Casa_de_pape) January 6, 2026

Στην ανάρτηση αυτή, ο Νίκος Πλακιάς απάντησε τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των συγγενών των θυμάτων. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποίησε μια σκηνή από ασπρόμαυρη ελληνική ταινία για να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανάρτηση του Πλακιά ανέφερε:

«Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται και ο ανόητος επιμένει. Δεν είχες λανθασμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες, όπως και πολλοί άλλοι, τι συνέβαινε στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων. Θυμάσαι το έργο “Δε γυνή να φοβάται τον άντρα”; Φαντάσου τη σκηνή στο δικαστήριο: ο Αντωνάκης από τη μία με τον ταξιτζή, όλοι οι άλλοι απέναντι. Το έργο θα παρουσιαστεί ξανά σε μια νέα εκδοχή».

@Casa_de_pape ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.

Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .

Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;

Κάνε… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 7, 2026

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα, δηλώσεις έκανε και ο Παύλος Ασλανίδης λέγοντας για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ότι: «Δεν κάναμε τον σύλλογο για να κάνει κόμμα».