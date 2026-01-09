Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε εκ νέου στο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας σε σχόλιο ενός χρήστη του διαδικτύου που ζητούσε την άποψη του σχετικά.

Ο διάλογος του κ. Πλακιά με τον άλλο χρήστη έλαβε χώρα στην πλατφόρμα «X», όπου ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών, έγραψε, μεταξύ άλλων: «Από ό,τι βλέπεις ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο, γλύφουν τη Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα».

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς είπε: «Θες τη γνώμη μου; Άκουσε τη λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος; Πού τον θυμήθηκες αυτόν; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας. Από ό,τι βλέπεις, ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν τη Μαρία, μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και τη στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματά τους. Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση, αγαπητέ μου;».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση, όπως δημοσιεύτηκε στο «X»: