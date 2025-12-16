Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας δύο θυμάτων και θείος ενός ακόμη από την τραγωδία των Τεμπών, προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος πραγματογνωμόνων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, μιλώντας στην εκπομπή «Όλα Μαζί» του Politica 89,8 στο Ηράκλειο Κρήτης και στον δημοσιογράφο Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.

Όπως αποκάλυψε, συγκεκριμένοι πραγματογνώμονες φέρονται να αξίωσαν ποσοστό 15% επί των αποζημιώσεων που θα λάμβαναν οι συγγενείς των θυμάτων, λίγο πριν την έναρξη της δίκης, επικαλούμενοι τον «κόπο» τους.

«Στην αρχή έλεγαν πως δεν θέλουν τίποτα. Όσο όμως πλησιάζαμε προς τη δίκη, άρχισαν να ζητούν συμβάσεις με ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Όσο πλησιάζαμε στη δίκη, ζητούσαν κάτι για τον κόπο τους. Και αυτός ο “κόπος” μεταφράστηκε σε 15% από την αποζημίωση».

Ο κ. Πλακιάς χαρακτήρισε τη διαδικασία πρωτόγνωρη, επισημαίνοντας ότι σήμερα οι εμπειρογνώμονες έχουν εξαφανιστεί. «Τους ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε κανέναν. Είναι όλοι εξαφανισμένοι. Στη λίστα των μαρτύρων δεν υπάρχει ούτε ένας», δήλωσε, κατηγορώντας τους ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα «έσπειραν τη διχόνοια» και συνέβαλαν αποφασιστικά στην καθυστέρηση της έρευνας.

Παράλληλα, επανέλαβε με έμφαση τη θέση του ότι η δίκη θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

«Τρία χρόνια τώρα έπρεπε να έχει αρχίσει η δίκη. Όταν τα έλεγα αυτά, με έβγαζαν δεξιό», σημείωσε, προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις σε βάρος των εμπειρογνωμόνων που, όπως υποστήριξε, «έλεγαν ψέματα και καθυστερούσαν σκόπιμα την πορεία των ερευνών».

Για την ενδεχόμενη πολιτική κάθοδο Καρυστιανού

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε:

«Εγώ μιλάω μόνο για την οικογένειά μου. Εκπροσωπώ τα παιδιά μου».

Τόνισε ότι αν κάποιος άλλος συγγενής επιλέξει να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα ή να πολιτικοποιηθεί, «είναι καθαρά δικό του ζήτημα».

Για την κ. Καρυστιανού είπε πως «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και πως «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής θυμάτων».

«Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: οι μεν μιλούν για συγκάλυψη, οι δε για εκμετάλλευση», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη», καθώς –όπως είπε– «η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημες συνέπειες για την κοινωνία».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Πλακιάς υπενθύμισε ότι ήταν από τους πρώτους που δήλωσαν δημόσια πως δεν υπήρχε παράνομο φορτίο στο μοιραίο τρένο. Επανέλαβε δε την απορία του για την απουσία των ειδικών:

«Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν με βεβαιότητα, πού βρίσκονται σήμερα; Στη λίστα των μαρτύρων δεν υπάρχει κανένας».

Αναφερόμενος στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο όνομα των θυμάτων, δήλωσε ότι είχε τοποθετηθεί εξαρχής αρνητικά.

«Βγήκα πρώτος και μίλησα εναντίον της συναυλίας. Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα δοθούν στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σιωπήσει:

«Δεν θα κρατήσω το δικαίωμα της σιωπής. Θα μιλάω πάντα για ό,τι έγινε».

Ακούτε τι είπε στο Politica 89,8 ο Νίκος Πλακιάς: