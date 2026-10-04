Η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην υδραζίνη ως πιθανή ουσία πίσω από την έκρηξη στα Τέμπη, κατά την πρόσφατη συνέντευξή της στο «Ενώπιος Ενωπίω», προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση του Νίκου Πλακιά.

«Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» έγραψε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο. Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο Χημείο του Κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων».

Και κατέληξε ειρωνικά, χωρίς πάντως να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο: «Α!!! Τι είναι η υδραζίνη; Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου»

Και ξαφνικά μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στην ζωή μας η Υδραζινη .

Ναι αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το εύφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο .

Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων.

Α !!! Τι είναι η υδραζινη ;

Είναι καύσιμο για πυραύλους και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο για βλήματα παντός τύπου. — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 4, 2026

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Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της πυρόσφαιρας στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η σύγκρουση δύο ηλεκτρικών τρένων και τα έλαια σιλικόνης «δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα».

Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ευρήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και το πείραμα Καρώνη. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τους τρεις μετασχηματιστές των συρμών, οι δύο ήταν ακέραιοι και ο τρίτος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρέμενε γεμάτος κατά τα δύο τρίτα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ως πιθανή ουσία την υδραζίνη, λέγοντας ότι «έχει σχέση με την αεροπορία».