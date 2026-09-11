Πληθώρα παράνομων διαφημίσεων αναγγεννητικής ιατρικής τα τελευταία χρόνια, υπόσχεται θεραπείες αναζωογόνησης με τους υποτιθέμενους ιατρούς να μιλούν για ασφαλείς διαδικασίες, οι οποίες εντέλει αποδεικνύονται τρομερά επικίνδυνες, μέχρι και θανατηφόρες. Ανυποψίαστοι πολίτες παρασύρονται από αυτές τις υποσχέσεις και καταφθάνουν σε ιδιωτικά ιατρεία, αμφιβόλου νομιμότητας και πιστοποιήσεων.

Ο νόμος απαγορεύει τη διαφήμιση πλασμαφαίρεσης από μη εξουσιοδοτημένα θεραπευτήρια.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο του Κολωνακίου αποδεικνύει ότι οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης δεν είναι απλές και πρέπει να γίνονται σε οργανωμένες κλινικές και νοσοκομεία, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης γιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπλοκές ή παρενέργειες στον ασθενή.

Γιατροί, αιματολόγοι και άλλων ειδικοτήτων που μίλησαν στη «Ζούγκλα» εξέφρασαν την απορία για το πώς μια τόσο σοβαρή θεραπεία πραγματοποιείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου. Μάλιστα, ήταν κατηγορηματικοί, επισημαίνοντας πως αν συμβεί κάτι στον ασθενή, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι παρενέργειες.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία απομακρύνονται ουσίες από το πλάσμα του αίματος.

Τα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας για νόμιμη πλασμαφαίρεση

Στην Αττική, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται μόνο σε συγκεκριμένα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και σε ελάχιστα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν την απαραίτητη ειδική άδεια και υποστήριξη:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» (διαθέτει εξειδικευμένο Τμήμα Θεραπευτικής Αιμαφαίρεσης)

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη αυξημένης φροντίδας, η οποία διενεργείται αποκλειστικά σε οργανωμένα νοσοκομεία και μεγάλες κλινικές. Η εφαρμογή της περιορίζεται σε βαριά περιστατικά, κυρίως για την αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ποιοι απαρτίζουν την εξειδικευμένη ομάδα

Η ασφαλής διενέργεια της πλασμαφαίρεσης βασίζεται σε μια πολυμελή ιατρική και νοσηλευτική ομάδα:

Εκπαιδευμένοι νοσηλευτές: Έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τον σωστό και ασφαλή χειρισμό του ειδικού μηχανήματος.

Επικεφαλής αιματολόγος: Συντονίζει και επιβλέπει ολόκληρη τη θεραπευτική διαδικασία.

Παθολόγος και καρδιολόγος: Βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διαχείριση παρενεργειών.



Ποιες επιπλοκές ενδέχεται να εμφανιστούν

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να προκληθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αιφνίδια πτώση της πίεσης (υπόταση), αλλεργικές αντιδράσεις ή διαταραχές στην πήξη του αίματος. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία των εξειδικευμένων ιατρών εγγυάται την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Γιατί είναι απαραίτητη η άμεση κάλυψη από ΜΕΘ

Επειδή ορισμένες επιπλοκές μπορεί να λάβουν σοβαρή τροπή, ο χώρος διεξαγωγής της πλασμαφαίρεσης πρέπει να συνδέεται άμεσα με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σε περίπτωση που η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί, η ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα σε διασωλήνωση και ασφαλή μεταφορά του στη ΜΕΘ.