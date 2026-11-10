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Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούνται μετά την αποκάλυψη της Ζούγκλας για το σκάνδαλο με τις άγονες γραμμές στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Η σφοδρή σύγκρουση συμφερόντων έχει ξεσπάσει γύρω από τον διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επιδότηση των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (περίοδος Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2029). Η υπόθεση, η οποία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, καθώς αφορά καταγγελίες για κατακύρωση γραμμών με βάση ανακριβή στοιχεία ναυπήγησης πλοίου.
Οι επικοινωνίες της «Ζούγκλας» με τους αρμόδιους
Η «Ζούγκλα» προσπάθησε να επικοινωνήσει για την υπόθεση με τον κ. Μιχάλη Βαλσαμά, διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίου του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και με τον Υποναύαρχο – Κλαδάρχη, Αντώνιο Μαχαίρα, αλλά δεν κατέστη εφικτό. O μεν πρώτος δεν απαντούσε στις κλήσεις μας, ο δε ναύαρχος μετά από επικοινωνία με το γραφείο του, μάς μεταφέρθηκε ότι θα «τον ενημερώσουν».
Μάλιστα, ο κ. Βαλσαμάς κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο της «Ζούγκλας» και όταν άκουσε ότι επικοινωνούσε μαζί μας απέφυγε να απαντήσει, όταν τον καλούσαμε πίσω.
Μετά από αυτά η «Ζούγκλα» αναγκάστηκε να απευθυνθεί στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Υπουργού, ο κ. Κικίλιας έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε εντός της ημέρας να αποστείλλει στην «Ζούγκλα» τις θέσεις – απαντήσεις του Υπουργού για το θέμα.
Τα κρίσιμα δρομολόγια και η προσφυγή
Στο επίκεντρο του διαγωνισμού βρέθηκαν κρίσιμα δρομολόγια που συνδέουν την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη με τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Ειδικότερα πρόκειται για τις νευραλγικές γραμμές «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη ή Σίγρι Λέσβου – Χίος – Καρλόβασι και επιστροφή», « Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Μυτιλήνη –Χίος – Σάμος και επιστροφή» και «Καβάλα – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Βαθύ Σάμου – Άγιος Κήρυκος Ικαρίας και επιστροφή», όπου κατατέθηκαν εμπροθέσμως προσφορές.
Μία προσφορά κετέθεσε η εταιρεία «Golden Star Ferries», συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Στεφάνου, με το πλοίο «Andros King» και μία κατέθεσε η «Hellenic Seaways» του ομίλου «Attica Group» με το πλοίο «Blue Star Myconos». Τελικά, η σύμβαση κατακυρώθηκε στη Hellenic Seaways, έπειτα από ισοβαθμία των δύο πλοίων στην «Κατηγορία 2» (σκάφη ηλικίας έως 20 ετών) και εξέταση των πλοίων αντικατάστασης.
Η προσφυγή για λάθος χρονολόγηση του πλοίου
Η πλευρά της Golden Star Ferries προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης βασίστηκε σε λανθασμένα δεδομένα. Συγκεκριμένα, προσκόμισε επίσημα έγγραφα από τα Ελληνικά Ναυπηγεία, τα οποία βεβαιώνουν ότι η πραγματική ημερομηνία καθέλκυσης του «Blue Star Myconos» ήταν η 29η Οκτωβρίου 2002 και όχι το 2005.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας εταιρείας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, μέσω Πιστοποιητικού Ανακαταμέτρησης του 2021, ανέγραψε αορίστως ως έτος καθέλκυσης το 2005.
Όπως υποστηρίζεται στο εξώδικο και στα νομικά έγγραφα της Golden Star Ferries, εάν είχε καταχωρηθεί το πραγματικό έτος καθέλκυσης (2002), το πλοίο θα κατατασσόταν αυτόματα στη χαμηλότερη «Κατηγορία 3» (πλοία άνω των 20 ετών), με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κατοχυρωνόταν απευθείας στο «Andros King», χωρίς να χρειαστεί η σύγκριση των εφεδρικών πλοίων.
Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος και οι επιδοτήσεις στις άγονες γραμμές
Πέρα από το σκέλος του ανταγωνισμού, η υπόθεση έχει άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο. Το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει κλιμακωτές επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές, προσφέροντας αισθητά υψηλότερα ποσά στα νεότερα σκάφη. Εάν επιβεβαιωθεί ότι ένα πλοίο κατασκευής του 2002 επιδοτείται ως νεότερο, προκύπτει ευθεία οικονομική επιβάρυνση για τα κρατικά ταμεία.