Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούνται μετά την αποκάλυψη της Ζούγκλας για το σκάνδαλο με τις άγονες γραμμές στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η σφοδρή σύγκρουση συμφερόντων έχει ξεσπάσει γύρω από τον διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επιδότηση των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (περίοδος Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2029). Η υπόθεση, η οποία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, καθώς αφορά καταγγελίες για κατακύρωση γραμμών με βάση ανακριβή στοιχεία ναυπήγησης πλοίου.

Οι επικοινωνίες της «Ζούγκλας» με τους αρμόδιους

Η «Ζούγκλα» προσπάθησε να επικοινωνήσει για την υπόθεση με τον κ. Μιχάλη Βαλσαμά, διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευών Πλοίου του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και με τον Υποναύαρχο – Κλαδάρχη, Αντώνιο Μαχαίρα, αλλά δεν κατέστη εφικτό. O μεν πρώτος δεν απαντούσε στις κλήσεις μας, ο δε ναύαρχος μετά από επικοινωνία με το γραφείο του, μάς μεταφέρθηκε ότι θα «τον ενημερώσουν».

Μάλιστα, ο κ. Βαλσαμάς κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο της «Ζούγκλας» και όταν άκουσε ότι επικοινωνούσε μαζί μας απέφυγε να απαντήσει, όταν τον καλούσαμε πίσω.

Μετά από αυτά η «Ζούγκλα» αναγκάστηκε να απευθυνθεί στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Υπουργού, ο κ. Κικίλιας έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε εντός της ημέρας να αποστείλλει στην «Ζούγκλα» τις θέσεις – απαντήσεις του Υπουργού για το θέμα.

Τα κρίσιμα δρομολόγια και η προσφυγή

Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος και οι επιδοτήσεις στις άγονες γραμμές