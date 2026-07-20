Γνωστός Λαρισαίος καλλιτέχνης και επιχειρηματίας, ο Δημήτρης Φωτίου, απευθύνει δημόσια έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, στον Πλαταμώνα, να σπεύσει άμεσα στην Αστυνομία. Αυτό, διότι, ο ανήλικος γιος του ήταν το θύμα της άγριας, απρόκλητης επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε, χωρίς ο ίδιος να έχει την παραμικρή εμπλοκή στο συμβάν που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Πλαταμώνα, σκορπώντας τον πανικό στους περαστικούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σύγκρουση μεταξύ ανηλίκων πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τους νεαρούς να συμπλέκονται με πρωτοφανή αγριότητα. Κατά τη διάρκεια του χάους χρησιμοποιήθηκαν καδρόνια, αλλά και καρέκλες από παρακείμενα καταστήματα. Οι προσπάθειες κάποιων ψυχραιμότερων να παρέμβουν στάθηκαν άκαρπες και η ένταση εκτονώθηκε μόνο με την άφιξη των ανδρών του ΑΤ Δίου Ολύμπου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα τυφλής βίας, ο γιος του Φωτίου, ο οποίος απλώς περνούσε από το σημείο μαζί με την παρέα του επιστρέφοντας σπίτι, δέχτηκε επίθεση από πίσω. Ο άγνωστος δράστης τον μαχαίρωσε τρεις φορές στο πόδι, με τη μία μαχαιριά να σταματά μόλις ένα εκατοστό μακριά από κεντρική αρτηρία.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και έρευνες

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Λόγω όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Ευτυχώς, το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της συμπλοκής και την ταυτοποίηση τόσο του φυσικού αυτουργού της επίθεσης, όσο και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Ακολουθεί η ανάρτηση του πατέρα του θύματος:

«Ξημερώματα Κυριακής στον Πλαταμώνα. Ο γιος μου, δέχτηκε μια απρόκλητη και εκ των ουκ άνευ επίθεση από συνομήλικό του με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε τρεις μαχαιριές στον μηρό, χτυπώντας ύπουλα από πίσω, η μία μόλις ένα εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Καταλαβαίνετε όλοι τι θα συνέβαινε αν το χτύπημα ήταν λίγο παραδίπλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γιος μου και η παρέα του έτυχε να περνάνε από το λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Συμμορίες ανηλίκων είχαν στήσει ένα σκηνικό θανάτου, οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια.

Ο γιος μου και η παρέα του, έτυχε να περνάνε σύμφωνα με επιβεβαιωμένες μαρτυρίες από το συγκεκριμένο σημείο στον Πλαταμώνα, (στο ύψος του καφέ Franklin στον κεντρικό δρόμο), επιστρέφοντας από διασκέδαση και κατευθυνόμενοι στο σπίτι. Δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Ούτε αυτός, ούτε η παρέα του.

Η βία όμως είναι τυφλή. Πάνω στην αναμπουμπούλα, τα θρασύδειλα τομάρια θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά. Όποιον βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθεια τους να διαφύγουν.

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Η Αστυνομία μας έχει διαβεβαιώσει πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, είτε να το καταθέσει στην Αστυνομία, είτε να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα.

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμώρητο.

Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ΕΥΤΥΧΩΣ και είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Αύριο όμως μπορεί να είναι το δικό σου παιδί. Και η κατάληξη να μην είναι η ίδια.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΧΤΕΣ με την βία, ειδικά μεταξύ ανηλίκων.

Είναι ευθύνη όλων μας. Προσωπικά, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι.

Κάθε μαρτυρία, κάθε βοήθεια, είναι ευπρόσδεκτη».

Με πληροφορίες από το onlarissa.gr