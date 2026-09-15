Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ την απόπειρα κλοπής ενός δικύκλου στην πλατεία Καραϊσκάκη, αλλά και την άμεση επέμβαση αστυνομικών, οι οποίοι εμφανίζονται στο σημείο λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο άτομα να βρίσκονται δίπλα στο σταθμευμένο μηχανάκι και να κινούνται γύρω από αυτό, επιχειρώντας για περίπου 2 λεπτά, να το κλέψουν.

Οι κινήσεις τους, ωστόσο, δεν περνούν απαρατήρητες.

Η εμφάνιση των αστυνομικών

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο στο σημείο καταφθάνουν αστυνομικοί και προσεγγίζουν τα δύο άτομα, βάζοντας τέλος στην απόπειρα.

Τα πλάνα αποτυπώνουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκονται πλέον δίπλα στο δίκυκλο και ελέγχουν τους εμπλεκόμενους, με το περιστατικό να εξελίσσεται κυριολεκτικά μπροστά στον φακό της κάμερας ασφαλείας.

Το βίντεο αποτελεί χαρακτηριστικό ντοκουμέντο της δράσης επίδοξων κλεφτών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και της επέμβασης των αστυνομικών πριν το μηχανάκι κάνει «φτερά».