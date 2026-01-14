Σε ελληνικά νερά πλέει το σούπερ όπλο του Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα Belharra «Κίμων», την οποία καλωσόρισε με ναυτικό σήμα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος, Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας με ναυτικό σήμα.

Η φρεγάτα «Κίμων» με το που εισέλθει στον Σαρωνικό αναμένεται να κατευθυνθεί με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας την Πέμπτη (15/1).

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI απέπλευσε από τη Λοριάν της Γαλλίας και τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group και κατευθύνθηκε στη Βρέστη. Στον ναύσταθμο Marine Nationale εξοπλίστηκε, ενώ έγιναν και οι πρώτες δοκιμές συνδεσιμότητας του οπλισμού και των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το καλωσόρισμα του Α/ΓΕΝ με ναυτικό σήμα

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας , καλωσόρισε με ναυτικό σήμα την ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων».

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν.

Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας “Κίμων” σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό “Αβέρωφ”, συνθέτοντας τα σύγχρονα “ξύλινα τείχη” της πατρίδας μας.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το “Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος”, με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε, Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ».

[#THROWBACK] We look back at the delivery ceremony of FDI Kimon to the @NavyGR . Strengthening Greece’s maritime sovereignty, she joins her French sistership FDI Amiral Ronarc’h. pic.twitter.com/4Wb3hZyGd9 — Naval Group (@navalgroup) December 23, 2025

Πάνοπλη η φρεγάτα «Κίμων»

Στο οπλοστάσιο της νέας φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού, περιλαμβάνονται οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, πύραυλοι RAM για το σύστημα εγγύς άμυνας στην πρύμνη, καθώς και πυρομαχικά για το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR. ©REA / Naval Group pic.twitter.com/w1L7amKpAc — Naval Group (@navalgroup) December 15, 2025

Ανάστροφη πλώρη

Έχουν περάσει 74 χρόνια από την τελευταία φορά που η ελληνική ναυτοσύνη χρησιμοποίησε πλοίο με ανεστραμμένη πλώρη για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Ηταν το 1952, η χρονιά που παροπλίστηκε το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ», το θωρηκτό της νίκης που κέρδισε μόνο του ναυμαχίες, που κυνήγησε στόλους, που ταπείνωσε αυτοκρατορίες που βγήκε νικηφόρο από δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Λογικό είναι, η ίδιας λογικής ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας Belharra να φέρνει στις μνήμες ξανά τις ένδοξες σελίδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην περίπτωση της Belharra, ωστόσο, η ανάστροφη πλώρη σηματοδοτεί τη συνάντηση της σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας που φέρνουν οι FDI με την αρχαία ναυτική σοφία. Μπορεί η εικόνα της να προκαλεί εντύπωση, όμως η χαρακτηριστική ανάστροφη πλώρη των φρεγατών FDI -όπως η «Κίμων»- δεν αποτελεί αισθητική επιλογή αλλά προϊόν εξελιγμένης ναυπηγικής λογικής με βαθιές ρίζες στην ιστορία της ναυτοσύνης.

Η τεχνολογία αυτή, γνωστή διεθνώς ως inverted ή wave-piercing bow, υιοθετείται από προηγμένες ναυτικές μονάδες που καλούνται να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Αντί να «καβαλάει» τα κύματα, όπως η κλασική πλώρη, η ανάστροφη τα διαπερνά. Το αποτέλεσμα είναι δραστικός περιορισμός των κατακόρυφων ταλαντώσεων (pitching), μεγαλύτερη σταθερότητα, δυνατότητα διατήρησης υψηλότερης ταχύτητας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και γενικότερα πιο προβλέψιμη συμπεριφορά του σκάφους.

Η ιδέα δεν είναι τόσο καινούρια όσο φαίνεται. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά την αξία μιας πλώρης που τέμνει το κύμα. Οι τριήρεις τους διέθεταν χαμηλό, αιχμηρό εμπρόσθιο τμήμα, σχεδιασμένο να μειώνει την υδροδυναμική αντίσταση και να διατηρεί υψηλή ταχύτητα και ευελιξία ακόμα και σε κυματισμό. Ο σχεδιασμός αυτός εξυπηρετούσε ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα στον εμβολισμό και την ευστάθεια σε ανοιχτή θάλασσα, στοιχεία ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις στο Αιγαίο.

Ρυμουλκούμενο και σταθερό σόναρ – Ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο

Τη διαφορά πάντως κάνει το ρυμουλκούμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4 Compact. Αυτό προσφέρει μακράς εμβέλειας ανίχνευση, εντοπισμό, ταξινόμηση και παρακολούθηση υποβρυχίων και στη συγκεκριμένη φρεγάτα συνδυάζεται ως σουίτα αισθητήρων και με το σόναρ κύτους (στην πλώρη) Kingklip Mk2.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει δοκιμαστεί, εντοπίζοντας με επιτυχία υποβρύχια σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 χιλιομέτρων, έχοντας προκαλέσει θαυμασμό αφού κατάφερε να ξεσκεπάσει ακόμα και τα «φαντάσματα του Αιγαίου», τα αθόρυβα ελληνικά Type 214HN. Αυτό το σύστημα, που δεν είναι διαθέσιμο στην Τουρκία, αποτελεί και τον μεγάλο πονοκέφαλο της γείτονος, η οποία εγκαινίασε τα δικά της υποβρύχια Τ214, που χάνουν το μεγάλο τους πλεονέκτημα με το καλημέρα.

Η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει και το κορυφαίο ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο MH-60R Seahawk, το οποίο διαθέτει δικό του βυθιζόμενο σόναρ, ραντάρ επιφανείας και μπορεί να οδηγήσει γρήγορα από τον εντοπισμό στην εμπλοκή.

Το πλοίο διαθέτει και το σταθερό σόναρ κύτους Kingklip Mk2, με στόχο την ανίχνευση και παρακολούθηση στόχων μικρών και μεσαίων αποστάσεων (π.χ. νάρκες), την υποστήριξη προστασίας πλοίου σε περιοχές αγκυροβολίας, στενούς διαύλους ή σε επιχειρήσεις εγγύς ακτών, όπου ο κίνδυνος από μίνι-υποβρύχια και υποβρύχιους δολιοφθορείς αξιολογείται ως σημαντικός. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί στη φρεγάτα το ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», που δοκιμάστηκε με επιτυχία σε άλλες μονάδες επιφανείας, σε συνθήκες πραγματικού πολέμου.

Σε επίπεδο αισθητήρων, τεχνολογίας και ραντάρ, οι φρεγάτες FDI μπορούν να συγκριθούν με πολύ μεγαλύτερα πλοία και θεωρούνται ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα στο νερό.

Τα πλεονεκτήματα της φρεγάτας

• Επίθεση κορεσμού με πυραύλους ή drones; Εδώ δεν περνάνε αυτά. Σενάρια κορεσμού με πολλούς πυραύλους ή UAV βασίζονται στο να «πνίξεις» την άμυνα. Η φρεγάτα «Κίμων» έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντέχει τέτοια σενάρια, εμπλέκοντας πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Αυτό ανεβάζει δραματικά το κόστος επίθεσης για τον αντίπαλο. Επιπλέον, περιμένει να της τοποθετηθεί το ελληνικής έμπνευσης αντι-drone σύστημα “Κένταυρος”.

• Κάνει το Αιγαίο “επικίνδυνο” για εχθρική αεροπορία. Δεν μιλάμε μόνο για προστασία πλοίων. Μια FDI σε σωστή θέση περιορίζει σοβαρά την ελευθερία κινήσεων εχθρικών αεροσκαφών, ειδικά σε χαμηλά ύψη και κοντινές αποστάσεις, που είναι το φυσικό περιβάλλον του Αιγαίου. Μέχρι τώρα τα περισσότερα πλοία προστάτευαν κυρίως τον εαυτό τους. Η “Κίμων” μπορεί να ελέγχει μεγάλο τμήμα του Αιγαίου αντιαεροπορικά, λειτουργώντας ως πλωτός κόμβος αεράμυνας. Αυτό σημαίνει λιγότερα “τυφλά σημεία” για φίλιες δυνάμεις.

• Δένει θάλασσα και αέρα σε ένα σύστημα. Η “Κίμων” δεν λειτουργεί μόνη της. Μοιράζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με άλλα πλοία και με την Πολεμική Αεροπορία. Στην πράξη, ένα μαχητικό βλέπει ό,τι βλέπει και η φρεγάτα – και το αντίστροφο.

• Αναγκάζει τον αντίπαλο να αλλάξει σχέδια. Η παρουσία μιας FDI σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα μέσα για την αντιμετώπισή της, ότι οι επιθέσεις πρέπει να γίνουν από μεγαλύτερες αποστάσεις και ότι χρειάζεται μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας με κίνδυνο αποκάλυψης. Αυτό από μόνο του αφαιρεί την πρωτοβουλία κινήσεων του εχθρού.

• Ενισχύει κρίσιμες περιοχές χωρίς μόνιμη παρουσία. Δεν χρειάζεται να είναι παντού. Αρκεί να μετακινηθεί σε σωστό σημείο και ξαφνικά αλλάζει ο χάρτης απειλών σε ολόκληρη περιοχή του Αιγαίου.

• Δίνει βάθος άμυνας στα νησιά. Σε συνδυασμό με χερσαία και εναέρια μέσα, η “Κίμων” προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα άμυνας γύρω από νησιά και θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας.

• Αυξάνει την αποτροπή χωρίς να ρίξει βολή. Η πραγματική αξία της δεν είναι μόνο στη μάχη. Είναι στο ότι ο αντίπαλος ξέρει τι μπορεί να κάνει και σκέφτεται δύο και τρεις φορές πριν κλιμακώσει.

Οι δοκιμές της φρεγάτας «Κίμων»

Το ταξίδι από τη Βρέστη μέχρι τον Ναύσταθμο (όπου η νέα φρεγάτα θα μείνει για λίγες μέρες, εγκαινιάζοντας τη συμμετοχή της στον Στόλο με μια σειρά από ασκήσεις και γυμνάσια) θεωρείται πολύ σημαντικό, καθώς λογίζεται ως live εκπαίδευση και εξοικείωση του πληρώματος με τα υπερσύγχρονα συστήματα της φρεγάτας, αλλά και με το πλοίο αυτό καθαυτό.

Άλλωστε, αμέσως μετά τον κατάπλου ξεκίνησαν οι δοκιμές εξοπλισμού και η πιστοποίηση συστημάτων στην Ελλάδα, όταν το πλήρωμα έχει πλέον πλήρη εξοικείωση με το πλοίο και τα υποσυστήματά του. Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει εβδομάδες και μήνες έντονης δραστηριότητας: από ελέγχους αισθητήρων και ολοκλήρωση διασυνδέσεων μέχρι διαδικασίες επιχειρησιακής αξιολόγησης. Τι έχει όμως η φρεγάτα Κίμων που την κάνει τόσο διαφορετική;

Η φρεγάτα κλάσης «Κίμων» (FDI HN) αποτελεί πλοίο πρώτης γραμμής με έφεση στην αντιαεροπορική άμυνα με στόχο την επιβίωση του ναυτικού σχηματισμού της και την άρνηση περιοχής με ένα κορυφαίο ανθυποβρυχιακό πακέτο σε περιβάλλοντα έντονων απειλών. Πρόκειται για ένα πλοίο μήκους περίπου 122 μέτρων, εκτοπίσματος περί τους 4.500 τόνους και πλήρωμα περίπου 125 ατόμων, που αναλαμβάνει με όπλο την υψηλή της τεχνολογία τη «βαριά δουλειά» της αεράμυνας περιοχής, κάτι που μέχρι σήμερα έκαναν μεγάλα πλοία με πληρώματα άνω των 200 ατόμων.

Κρίσιμο στοιχείο είναι το ραντάρ SeaFire 500, ένα υπερσύγχρονο, πλήρως ψηφιακό ραντάρ AESA με τέσσερα σταθερά πάνελ, που προσφέρει συνεχή κάλυψη 360 μοιρών και λειτουργεί ταυτόχρονα ως ραντάρ επιτήρησης και ελέγχου πυρός, γύρω από το οποίο έχει σχεδιαστεί η φρεγάτα. Η εταιρεία Thales παρουσιάζει το SeaFire, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τα περιστρεφόμενα ραντάρ προηγούμενων γενιών, ως fully digital AESA fixed-panel σύστημα για επιτήρηση και fire control σε συνθήκες υψηλής απειλής.

Σε τεχνικό φυλλάδιο του SeaFire 500 αναφέρονται ενδεικτικά τιμές κάλυψης αεροπορικής επιτήρησης «έως 500 km+» και επιτήρησης επιφανείας «80 km+», ως προδιαγραφές συστήματος, με την κλασική υποσημείωση ότι τέτοιες μέγιστες επιδόσεις εξαρτώνται από το προφίλ του στόχου και τις συνθήκες. Ο οπλισμός της FDI περιλαμβάνει 32 κάθετους εκτοξευτές A50, που συνδέονται επιχειρησιακά με την αεράμυνα περιοχής μέσω πυραύλων Aster 30.

Με τον συνδυασμό SeaFire και πυραύλων Aster 30 η φρεγάτα «Κίμων» μπορεί να εμπλέκει στόχους σε αποστάσεις που ξεπερνούν και τα 200 χιλιόμετρα, να κάνει ταυτόχρονη καθοδήγηση πολλών πυραύλων, να λειτουργεί ως κόμβος αεράμυνας για ολόκληρο σχηματισμό και να βάλλει βάσει δεδομένων που λαμβάνει από άλλες μονάδες.

Σε ό,τι αφορά των ανθυποβρυχιακό αγώνα, το σκάφος διαθέτει πρόωση με ντιζελοκινητήρες, χωρίς δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής πλεύσης (κάτι που σημαίνει ότι έχει ένα απλό και εύκολο στη συντήρηση μηχανοστάσιο). Πετυχαίνει όμως πολύ ικανοποιητική μηχανολογική απόσβεση του θορύβου, με τους κινητήρες και τα άλλα θορυβώδη συστήματα να έχουν τοποθετηθεί επάνω σε ειδικές ελαστικές βάσεις και «γέφυρες» απομόνωσης, με στόχο τη δραστική μείωση των κραδασμών που μεταδίδονται στο κύτος και επομένως στο υδάτινο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ταχύτητες περιπολίας.