Με αιχμηρό τρόπο αντέδρασε ο Θάνος Πλεύρης στην ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» για την εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στο πολιτικό του γραφείο στο Κολωνάκι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε στα μέλη της ομάδας ως «ντυμένους μασκαράδες» και σχολίασε ότι «θα ασχοληθώ όταν τους πιάσει η πραγματική άμεση δράση».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση κειμένου ανάληψης ευθύνης, στο οποίο οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» υποστηρίζουν ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση στο γραφείο του, αλλά και από δύο ακόμη εμπρηστικές ενέργειες μέσα στον Νοέμβριο.

Η ανάληψη ευθύνης

Στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη για τρεις επιθέσεις.

Η πρώτη αφορά το πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι, την 1η Νοεμβρίου.

Η δεύτερη αφορά επίθεση στις 6 Νοεμβρίου με στόχο τον Μανώλη Ρενιέρη, γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ.

Η τρίτη αφορά εμπρηστική ενέργεια στις 11 Νοεμβρίου στο δικηγορικό γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου, αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα.

Οι συντάκτες του κειμένου παρουσιάζουν τις ενέργειες ως μέρος κοινής πολιτικής καμπάνιας κατά προσώπων που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία.

Η επίθεση στο γραφείο Πλεύρη

Η εμπρηστική επίθεση είχε σημειωθεί περίπου στις 02:15 τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, στο Κολωνάκι.

Άγνωστοι είχαν τοποθετήσει στην είσοδο του κτιρίου αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν και κροτίδες. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και έσπασαν τζάμια.

Την έρευνα είχε αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, η οποία συγκέντρωσε υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα ευρήματα από το σημείο.