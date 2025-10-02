Η κακοκαιρία «χτύπησε» το Αιτωλικό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και δρόμοι στην περιοχή, χωρίς όμως να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο, το γεγονός ότι με μια μικρή μπόρα, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, προκαλεί προβληματισμό για τον χειμώνα που έρχεται, που, όπως είναι φυσικό, θα φέρει μαζί και βροχές.

Κάτοικοι είπαν ότι αυτό συνέβη επειδή τα φρεάτια ομβρίων δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως.

Και στην Κατοχή όμως υπήρξαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, χωρίς να έχει ρίξει πολλή βροχή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Προς το παρόν, αυτή η μικρή πλημμύρα αποτέλεσε προειδοποίηση προς τους αρμοδίους ώστε να μην ξεχαστούν με τον καθαρισμό των φρεατίων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:













Πηγή: aixmi-news.gr