Αρκετά προβλήματα και έντονη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες ώρες τη δυτική Αττική, με το Μενίδι και τα Άνω Λιόσια να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Οι ξαφνικές και ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, μετέτρεψαν κεντρικούς οδικούς άξονες σε χειμάρρους, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη μετακίνηση των πολιτών και των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμέμα στην περιοχή του Μενιδίου, ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε άμεση πλημμύρα στο οδόστρωμα, με την οδό Στρατηγού Κάλλαρη —έναν κρίσιμο δρόμο που συνδέει την περιοχή με τα Άνω Λιόσια— να παρουσιάζει τη σοβαρότερη εικόνα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, οι οποίες προχώρησαν σε ενημέρωση των οδηγών, συστήνοντας την αποφυγή της συγκεκριμένης διαδρομής.

Παράλληλα, όσοι κινούνται από την Πάρνηθα καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές οδούς, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα έχοντας αναπτύξει δυνάμεις στην ευρύτερη περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, στα Άνω Λιόσια, μια ισχυρή χαλαζόπτωση επιδείνωσε την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, προκαλώντας πολύ χαμηλή ορατότητα και μεγάλη ολισθηρότητα, ενώ καταγράφηκαν και πτώσεις κλαδιών δέντρων που δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία.

Η αστάθεια, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην Αττική, καθώς έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Στη Θήβα, η σφοδρή χαλαζόπτωση μέσα σε λίγα λεπτά άσπρισε τους δρόμους, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε βαρυχειμωνιά, με την καταιγίδα να συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Θεσσαλία, με την περιοχή της Ελασσόνας να δέχεται τεράστιους όγκους νερού, αλλά και στην Καστοριά, όπου οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα έχει και συνέχεια, καθώς μετά τις αποψινές εξάρσεις στην Αττική, αναμένεται ένας νέος γύρος αστάθειας από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Παράλληλα με τις βροχές, προβλέπεται και αισθητή ενίσχυση των ανέμων που τοπικά θα αγγίξουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα, με μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις, θα εντοπιστούν στη Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, με τις αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο

Για το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Εύβοια και Ανατολική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της Κρήτης, που βαθμιαία θα σταματήσουν, ενώ στην υπόλοιπη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες της θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς), 17 έως 27 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 26 βαθμούς στην Κρήτη, 22 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 70 km/h), με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά και γρήγορη βελτίωση περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ασθενείς και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.