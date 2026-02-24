Σε κρίσιμη φάση παραμένει η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου, ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. Σήμερα η στάθμη έχει υποχωρήσει στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο κίνδυνος.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ρίψη χωμάτων και προσπάθεια στεγανοποίησης φρεατίου από όπου εκτιμάται ότι πέρασαν τα νερά προς τον οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, περίπου 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, με την πλημμυρισμένη έκταση να εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του νομού. Από το μέσο του Έβρου και νότια, στις περιοχές Τυχερού και Φερών, δεν έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής υπερχειλίσεις από τον ποταμό, αν και υπάρχουν τοπικά λιμνάζοντα νερά. Προς τα βόρεια, η εικόνα παραπέμπει σε εκτεταμένη «θάλασσα» που καλύπτει την κοιλάδα, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην απέναντι πλευρά, στην Τουρκία.

Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες από τη Βουλγαρία για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις και μεγάλες ποσότητες χιονιού, που σε περίπτωση απότομης τήξης ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τη στάθμη του ποταμού. Σημειώνεται ότι το Πύθιο βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση για 12η συνεχόμενη ημέρα. Ο Έβρος βρίσκεται για έβδομη ημέρα σε κατάσταση «Red Code», δηλαδή «κόκκινου συναγερμού».

Θραύση στο ανάχωμα της Κορνοφωλιάς

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται επίσης οι Αρχές στον δήμο Σουφλίου, ύστερα από τη θραύση του αναχώματος στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Η καταστροφή εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Η εικόνα της περιοχής παραπέμπει σε λίμνη, ενώ η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας, απαγορεύοντας κάθε μετακίνηση πολιτών στην πληγείσα ζώνη, προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα και πιθανοί εγκλωβισμοί. Η ασφάλεια των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η εξέλιξη του φαινομένου παραμένει απρόβλεπτη.

Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, έκανε λόγο για μια ακόμη σκληρή δοκιμασία για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, επισημαίνοντας πως οι ζημιές είναι τεράστιες και επαναλαμβανόμενες. Όπως τόνισε, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρό πλήγμα στο εισόδημά τους, σε μια περίοδο ήδη επιβαρυμένη από προηγούμενες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο κύριος όγκος των υδάτων αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την παραεβρία ζώνη του δήμου, εντείνοντας τον κίνδυνο για τις καλλιέργειες και επηρεάζοντας συνολικά την τοπική οικονομία. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τον περιορισμό της καταστροφής και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η θραύση του αναχώματος στην Κορνοφωλιά αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία υδρολογικά φαινόμενα. Πέρα από την άμεση διαχείριση της κρίσης, ανακύπτει επιτακτικά η ανάγκη για ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να προστατευθεί ο πρωτογενής τομέας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας.