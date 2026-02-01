Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (1/2), στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στους δρόμους και στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν χείμαρροι, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμάτων και φερτά υλικά. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και κυρίως σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε το Weather News Greece:

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να εκδηλωθεί αργά το βράδυ.