Βροχές και ισχυρές καταιγίδες έχουν πλήξει πολλές περιοχές της Ελλάδας το τελευταίο 24ωρο με τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να βρίσκονται στο στόχαστρο της κακοκαιρίας.

Στη Λήμνο, μια μπόρα που διήρκησε μόλις μία ώρα ήταν αρκετή για να προκαλέσει πολλά προβλήματα στους δρόμους και στις αγροτικές περιοχές του νησιού. Μεγάλες ήταν οι ποσότητες νερού που δέχθηκε το οδικό δίκτυο του νησιού με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Στην Κίμωλο, από το μεσημέρι της Κυριακής 1η Νοεμβρίου, έχουν εκδηλωθεί έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, δημιουργώντας προβλήματα και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Η σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» και τη Θάσο, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Προβλήματα προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχές και στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, με τις ιρλανδικές διαβάσεις στη διαδρομή από το Ασκληπειό προς το Θάρρι να έχουν «φουσκώσει».

Πλημμύρισε και η Νέα Αγχίαλος

Πέρα όμως από τα νησιά που περνάνε ώρες δύσκολες λόγω της κακοκαιρίας, πλημμύρισε και η Νέα Αγχίαλος στη Μαγνησία. Τα ορμητικά νερά εισχώρησαν μέσα σε κατοικία, σημειώθηκαν ζημιές στις υποδομές, όπως στο αποχετευτικό σύστημα και στον δημοτικό φωτισμό, αλλά τα σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν στους δρόμους οι οποίοι έμοιαζαν με χείμαρρους.

Το Καζανόρεμα φούσκωσε μετά την γέφυρα, προς το μέρος της θάλασσας και σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε γίνει ο καθαρισμός των ρεμάτων, αλλά τα σπίτια έχουν χτιστεί στο καταληκτικό σημείο του χειμάρρου, με αποτέλεσμα το ρέμα να κλείσει. «Το ρέμα ήταν καθαρισμένο αλλά έχει μείνει μισό σε πλάτος λόγω των σπιτιών», επισημαίνουν τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας.

ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι έως τη Δευτέρα

Με έντονη αστάθεια αλλά και, κατά τόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει την είσοδό του ο Νοέμβριος, καθώς ένα χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία, επηρεάζει εκτεταμένα τμήματα της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για φαινόμενα που τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένο όγκο νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με αυτό, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (1-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (01-11-2026):

α. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία έως αργά τη νύχτα.

β. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα.

Αύριο Δευτέρα (02-11-2026):

α. Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Πηγές: gegonotanews, rodosreport, limnosreport & cyclades24