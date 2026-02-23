Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει για μια ακόμη μέρα η ευρύτερη περιοχή του νομού Έβρου με τις αυτοδιοικητικές αρχές να προειδοποιούν ότι εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν οικισμοί. Τα τελευταία 24ωρα, περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν «σκεπαστεί» τελείως από τα νερά ενώ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς καλλιέργειες, έργα και υποδομές.

Ο όγκος του νερού αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή το τελευταίο διάστημα αλλά και τα χιόνια που έπεσαν στη Βουλγαρία και λιώνουν ανέβασαν σημαντικά τη στάθμη του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Ερυθροποτάμου και Άρδα, ξεπερνώντας το επίπεδο ασφαλείας. Παράλληλα οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών που ουσιαστικά αποψίλωσαν την περιοχή, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

Έσπασε το κύριο ανάχωμα του Έβρου στην Κορνοφωλιά

Δραματική είναι πλέον η κατάσταση στον Δήμο Σουφλίου που βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εδώ και μέρες, με τις παρέβριες εκτάσεις και όχι μόνο να έχουν πλημμυρίσει και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να έχουν καλυφθεί από τα νερά.

Ήδη έσπασε το κύριο ανάχωμα του ποταμού Έβρου στο ύψος του αγροκτήματος Κορνοφωλιάς σε μηκος 40 μέτρων. Το σημείο βρίσκεται μεταξύ Κορνοφωλιάς και Δαδιάς.

Όλος ο κάμπος έχει κατακλυστεί από το νερό καλύπτοντας τουλάχιστον 5.000 στρέμματα.

Δείτε το βίντεο

Αγώνας να διασφαλιστούν οι κατοικημένες περιοχές

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Δαρούσης δήλωσε ότι τα σπασμένα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα και Αμόριο δυσχεραίνουν την κατάσταση, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να διασφαλίσουν τους οικισμούς.

«Ο κάμπος τελείωσε, έχει 2,5 με 3 μέτρα νερό. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους οικισμούς. Οι υποδομές τελείωσαν, οι δρόμοι καταστράφηκαν, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα χωράφια, οι πομόνες που τραβούν το νερό, οι υποδομές του δήμου, οι αγροτικές οδοποιίες, τα αθλητικά συγκροτήματα, έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρουμε εάν ο κόσμος θα μπορέσει φέτος να σπείρει, με τέτοιες ποσότητες νερού, ειδικά αυτή την εποχή. Τώρα που τελειώνει ο Φεβρουάριος και μπαίνει ο Μάρτιος, ο κόσμος θα άρχιζε να καλλιεργεί. Έχουμε και τις γραμμικές καλλιέργειες, αυτά πάνε, χάθηκαν. Και έρχεται κι άλλο νερό αυτή την ώρα, από τη Βουλγαρία», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Δαρούσης.

«Χάθηκε η σπορά»

Η εικόνα στον κάμπο είναι αποκαρδιωτική με χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε λίμνες. Ο αγρότης από τον Έβρο Κώστας Καναβίδης υπογραμμίζει ότι «η σπορά έχει χαθεί». «Οι χειμερινές καλλιέργειες, τα στάρια και η μηδική έχουν καταστραφεί. Είναι ήδη εδώ και επτά ημέρες κάτω από το νερό, άρα ακόμη κι αν φύγει το νερό τις επόμενες πέντε μέρες, έχουν καταστραφεί. Δεν είχαμε ξανά καταστροφή τέτοιου μεγέθους, οι εκτάσεις δίπλα στον ποταμό είναι πλημμυρισμένες, σαν θάλασσα. Το όριο ασφαλείας του ποταμού είναι 5,80 και το βράδυ της Κυριακής ήταν πάνω από 6,20. Έχουν σπάσει αναχώματα, έχουν πλημμυρίσει εκτάσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του Δέλτα του Έβρου στον κάμπο των χωριών Λουτρά, Μοναστηράκι και Δωρίσκος. Ελπίζουμε να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα γιατί αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν χωριά».

«Θα ζητήσουμε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης από τον πρωθυπουργό»

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, καθώς ο πλημμυρισμένος κάμπος σε αυτή την κρίσιμη χρονικά στιγμή για τις καλλιέργειες είναι η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Μέχρι να φύγει το νερό θα καθυστερήσουν -κι αν- καταφέρουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν, μέχρι να γίνει η φύτευση και η παραγωγή, οι καλλιέργειες χάθηκαν. Το 2022 είχαμε τις φωτιές, το 2023 κάηκαν 1 εκατ. στρέμματα, ήρθαν οι πλημμύρες, ήρθε η ζωονόσος, τώρα ήρθαν πάλι οι πλημμύρες και αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα. Πρέπει να γίνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τον Έβρο. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και θα το θέσουμε και στον πρωθυπουργό που θα επισκεφτεί τον Έβρο την Τετάρτη. Ευελπιστούμε να δούμε κάτι. Δεν μπορούν να ζήσουν εδώ οι αγρότες, θα τα παρατήσουν και θα φύγουν. Δεν έχουν πάρει ακόμη αποζημιώσεις για τις φωτιές, για τη λειψυδρία, το χτύπημα είναι πάρα πολύ δυνατό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πλημμύρισαν όλες οι παρέβριες εκτάσεις σε Ελλάδα και Τουρκία στην περιοχή του Σουφλίου

Η κατάσταση είναι τραγική στις παρέβριες περιοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και απέναντι στην Τουρκία στην περιοχή του Σουφλίου. Ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος δημοσίευσε χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησαν οι Τούρκοι από την απέναντι πλευρά του ποταμού Έβρου, στον δήμο Σούμπασι, το οποίο δείχνει όλες τις τουρκικές και ελληνικές εκτάσεις του ποταμού Έβρου πλημμυρισμένες.

Δείτε το βίντεο

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, παραφράζοντας το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, «Εμείς Χριστό, αυτοί Αλλάχ, όμως και οι δυο μας χα και βαχ» για τον ποταμό Έβρο και τις πλημμύρες του.

«Όλες οι Ελληνοτουρκικές παρεμβρίες περιοχές μια απέραντη ενιαία λιμνοθάλασσα.

Οι εικόνες που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο από πολίτες της Τουρκίας, απέναντι από το Σουφλί, δείχνουν ξεκάθαρα πως οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα.

Μεγάλα προβλήματα, φόβος, αγωνία. Άνθρωποι που παλεύουν να σώσουν τους οικισμούς τους, τα σπίτια τους, την περιουσία τους. Ίδιες αγωνίες. Ίδιες προσπάθειες. Ίδιος αγώνας απέναντι στη δύναμη της φύσης.

Σε τέτοιες στιγμές θυμόμαστε ότι, πέρα από σύνορα και διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα. Να προστατεύσουμε όσα χτίσαμε με κόπο και να σταθούμε όρθιοι» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.

Με πληροφορίες από ThessPost.gr και evros-news.gr