Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση που πλήττει τη Λήμνο, με τις πρώτες καταγεγραμμένες ζημιές να εντοπίζονται στη Μύρινα, όπου τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες πλημμύρισαν, έπειτα από εισροή υδάτων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, με τις δυνάμεις να επιχειρούν στα σημεία για την παροχή βοήθειας στους κατοίκους και την άντληση υδάτων, από τα πλημμυρισμένα σπίτια. Την ίδια ώρα, εκτεταμένες πλημμύρες, σημειώθηκαν σε κομβικά σημεία του νησιού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στη Μύρινα, και συγκεκριμένα στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετά τη βροχή μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε προέκταση της θάλασσας, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση οχημάτων και πεζών, φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην παραλία Πλατύ, όπου τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν την περιοχή και στο πέρασμά τους παρέσυραν ακόμη και κάδους απορριμμάτων, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες Aρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Ανακοίνωση του Δήμου:

«Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που επικρατεί στο νησί μας, ο Δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από δρόμους και σημεία όπου παρατηρούνται συσσωρεύσεις υδάτων. Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν ενεργοποιηθεί από το πρωί της Κυριακής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων».