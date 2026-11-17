Προβλήματα στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων προκαλεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώνεται κατά διαστήματα, με έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Λιμνοπούλα ο δρόμος πλημμύρισε, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στο οδόστρωμα.

Το σοβαρότερο πρόβλημα, ωστόσο, καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων–Κόνιτσας, στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη». Η συσσώρευση νερού ήταν τέτοια, ώστε κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων, ενώ υπήρξε παρέμβαση και για καθαρισμό των φρεατίων από φερτά υλικά που είχαν συσσωρευθεί.

Η καταιγίδα συνεχίζει να επηρεάζει το λεκανοπέδιο, με τις κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα και να απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

ΠΗΓΗ: www.epiruspost.gr