Η κακοκαιρία έχει πλήξει από το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου τις Σποράδες και την ευρύτερη περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας Έντονη είναι η ανησυχία στη Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν αύξηση της στάθμης του νερού στο ρέμα της περιοχής του Πλατανιά.

Ο δρόμος προς το χωριό έχει κλείσει, αφού λόγω της συσσώρευσης των υδάτων και των φερτών υλικών η διέλευση των οχημάτων έχει γίνει επικίνδυνη.

Βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στη Σκιάθο:

Οι κάτοικοι εκφράζουν φοβίες για ενδεχόμενη υπερχείλιση του ρέματος, σε περίπτωση που συνεχιστούν οι καταιγίδες. Παράλληλα, κατολισθητικά φαινόμενα καταγράφονται στην περιοχή μετά το ξενοδοχείο Skiathos Palace, με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Κατολισθητικά φαινόμενα στις Κουκουναρίες:

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αποφεύγουν το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Προβλήματα και στο Πήλιο

Το νότιο Πήλιο αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Τα ρέματα «φούσκωσαν» από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρροί. Στον Πλατανιά, τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμανάκι, το οποίο έχει σχεδόν χαθεί κάτω από τα νερά.

Εφιαλτικές εικόνες από το Πήλιο:

Ακόμη, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μηλίνα, όπου η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά στους δρόμους και οι οδηγοί καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί.

Στο Χόρτο ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με λίμνη ενώ το ποτάμι της περιοχής έχει υπερχειλίσει, με τη ροή του νερού να είναι σφοδρή στο ύψος της γέφυρας.

Η δυνατή βροχή και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δοκιμάζουν την περιοχή.

Ήχησε 112 στον Πλατανιά

Ήχησε 112 στην περιοχή του Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, «μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων», αναγράφεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 28, 2026

Πηγές: Skiathos Life και Magnesia News